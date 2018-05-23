校園槍擊案頻傳 德州副州長：與槍無關 暴力電玩惹的禍

美國德州聖塔菲高中（Santa Fe High School）18日發生校園槍擊慘案，讓美國槍枝管制的長年敏感問題再度受到議論。

聖塔菲高中17歲學生帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis）在學校開課時，使用他父親合法購買的霰彈槍和左輪手槍在校園內濫射，造成10人死亡和10人受傷，其中包括8名學生和兩名教師。

法新社報導，面積廣大且民風保守的德州擁有美國最寬鬆槍枝法律之一，美國1/3孩童生活在至少擁有一把槍的家庭中。只要滿18歲，任何買家不需擁有特別許可證就能在德州買槍，包括高容量彈匣的半自動速射武器。矛盾的是，買家必須年滿21歲才能購買手槍。隨身攜帶手槍需要許可證，有超過一百萬的德州民眾擁有許可證。

但德州槍枝文化付出了代價，槍枝管制組織「城鎮槍械安全」（Everytown for Gun Safety）數據顯示，自2009年1月來，德州至少發生20起造成4人或更多人死亡（槍手不算）的槍擊案，全美最高。

德州聖安東尼奧（San Antonio）附近一座教堂去年11月5日才爆發慘烈槍擊案，一名男子持槍掃射參加週日晨間禮拜的教會信徒，造成25人死亡，其中包括一名孕婦。

「母親要求美國槍枝意識行動」（Moms Demand Action for Gun Sense in America）創辦人華茲（Shannon Watts）表示：「在一個允許槍枝遊說人士制定槍枝法律的國家中，我們的孩子已經成為連帶損害。」

21日，德州副州長派屈克（Dan Patrick）卻將發生校園槍擊案的原因歸咎墮胎、暴力電玩等因素，但千錯萬錯就不是槍枝本身的錯。

根據美國有線電視新聞網（CNN），派屈克讚揚州長艾波特（Greg Abbott）打算召開圓桌會議，商討如何保護學生不受槍枝暴力威脅。他說：「每件事情都應該拿出來討論。」派屈克說：「我們必須著手對付電玩在國內引發的問題。根據我們做過的所有研究，心理學家和精神病學家說，有97%的青少年接觸電玩，而這些電玩中，有85%涉及暴力。」

「這些電玩要求玩家做什麼？殺人…。絕大多數心理學家和精神病學家會說，暴力電玩會使人對暴力麻木，對受害者失去同理心且變得較具侵略性。暴力電玩會對每個接觸過的人產生影響嗎？答案是否定的，但這顯然是導致問題的部分原因。」派屈克還說，墮胎、家庭破碎和學校去宗教化也是導致慘劇發生的原因。他說：「我有槍，很多人也有。我們有責任確保槍枝安全地藏放在家。家是槍枝管制的起點…你們的槍應該安全地藏放在家裡。」

派屈克在CNN週日談話性節目「美國國情」（State of the Union）中，重申減少校園出入口的主張。他說：「我們必須把校園出入口減至一或兩個。當然，消防逃生出口有其必要，但我們得讓學生集中進入校園，以便看管他們。」

此外，派屈克也主張教師配槍。他說：「我們必須武裝學校老師…假如有人持槍，阻止他的最佳方式就是另一人也有槍。但更好的是4人用槍對付一人。」派屈克說：「我今早受訪時說，『這和槍枝無關』…而是和我們的文化及國家有關。」

在釀成17人死亡的佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）槍擊案發生後，美國總統特朗普也曾提議讓教師配槍。

派屈克說：「我們必須武裝教師，還要讓他們接受訓練，當然不是只讓他們配槍，而是訓練他們如何應付闖入校園發動攻擊的槍手。」