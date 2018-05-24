中美貿易戰停打 後續待磋商

中美貿易戰偃旗息鼓。雙方在19日公布「經貿磋商聯合聲明」，同意大幅減少中國對美國的貿易順差，中國還允諾採購更多美國農產與能源產品，並修訂《專利法》。

擔任中國領導人習近平特使的副總理劉鶴強調雙方「已達成共識、不打貿易戰、停止互相加徵關稅」。中國官媒表示，「中美貿易戰停戰是雙方共同勝利」。不過，聲明尚欠缺具體目標，相關細節也需要透過後續磋商才能確認。

中、美二國在貿易談判後19日發布聯合聲明，中方同意大量增加自美購買商品和服務，並推進包括《專利法》在內的智慧財產權相關法律修訂工作，雙方達成共識，中美貿易戰暫時停火。

今年3月，特朗普政府在對中國竊取智慧財產權行為進行長達數月的調查後，宣布為回應中國對美方的侵犯，將對中國進口的千餘種產品──主要是鋼鐵和鋁──加徵25％的關稅，涉及規模可達600億美元；北京方面則在6小時內對包括大豆、化工品、汽車等106項美國農產品課徵同等關稅，若是實施可能引發全球貿易戰，現在這場戰爭在雙方會談下暫時被擱置。

劉鶴接受媒體採訪時指出，此次中美雙方經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰並停止互相加徵關稅。美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）則在受訪時表示，雙方已將貿易戰擱置下來，暫緩對中國進口產品加徵關稅，並透露商務部長羅斯（Wilbur Ross）將再次出訪中國。

中方允諾 增購美農產與能源

劉鶴領軍的中方代表團與美國財長姆努欽、商務部長羅斯、貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）完成為期2天的密集磋商後，取得突破，達成6項共識。包括「採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差」、「有意義地增加美國農產品和能源出口」、「創造有利條件以擴大製造業產品與服務貿易」、「加強雙方在智慧財產權保護方面的合作」、「鼓勵雙向投資，創造公平競爭經商環境」、「保持高層溝通，積極尋求解決各自關心的經貿問題」等。

聲明還指，「為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高品質經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務，這也有助於美國經濟增長和就業」。此外，美方將派團赴中國，商討如何增加農產品與能源出口；為與美國合作保護智慧財產權，中方也將推動《專利法》等修訂工作。

特劉會延至45分鐘 獲6共識

劉鶴接受採訪時透露，他與美國總統特朗普原訂會面時間僅有15分鐘，後來延長到45分鐘，且副總統彭斯（Mike Pence）等許多重要官員都在場，讓他強烈感覺到特朗普希望發展良好的中美關係。未來中美雙方將在「能源、農產品、醫療、高科技產品、金融」等領域加強貿易合作，如此既能推動中國經濟轉向高品質發展、滿足人民需求，也有利美方削減貿易赤字，是雙贏的選擇。同時，雙方也將持續加強相互投資和深化智慧財產權保護領域的合作，這對全球經濟貿易的穩定繁榮大有助益。

聯合聲明雖然顯示中美雙方正努力緩解當前的貿易緊張局勢，但在執行細節上不夠明確，聲明也未提供貿易逆差削減的具體幅度。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）18日在白宮稱，中方提議削減至少2000億美元，「這是個很好的數字」，不過中國外交部隨即否認上述說法。

貿易逆差削減幅度 待磋商

由於中美貿易摩擦已導致全球市場緊張，中方希望緩和雙方關係，但中方在協商過程中又十分謹慎，只同意擴大購買美國貨品以縮小3750億美元（台幣11.23兆元）的貿易逆差，不願承諾具體購買的規模。此外，美方也未在聲明中提及中國推動的「中國製造2025」計畫。

儘管中美雙方達成暫停貿易戰共識，但在降低美國對中國貿易赤字問題上仍存在不少模糊空間。美國先前要求中國需將對美貿易順差每年減少2,000億美元，雙方在此議題上激烈攻防，中國雖願意增加購買美國產品，但拒絕為金額設限。

此外，中興通訊禁令一事該如何解決，雙方也未達成共識。姆努欽在受訪時明確表示，美方無意重審對中興通訊的懲罰措施，中美兩國的貿易協議與中興通訊之間不存在「一物換一物」的對價關係。

中美貿易戰休兵 航運業迎利多

中美貿易戰休兵，航運業將迎貨量利多好景，美國進口中國大陸需求量將大增，市場有望出現新一波的航運市場行情。

若就貨櫃運輸市場來看，近年北美航線因經濟及貿易好轉，貨量維持平穩增長，中美貿易戰休兵，將有助市場穩健發展。

中美貿易戰自升溫後，航運市場一度出現承壓，所幸雙方磋商已達共識不打貿易戰，並停止互相加徵關稅，對航運業來說可謂解除市場一大風險。

由於中國從美國進口的農產品，除了大豆是用散貨船運輸外，牛肉、乾果等產品均由貨櫃運輸。

目前中美貿易主要透過海運方式運輸，航運業可望迎來貨量大增的好景。若由中美聯合聲明來看，雙方同意採取有效措施減少美對中貨物貿易逆差，顯示中國將大量提高自美進口貨物，除農產品、能源之外，還將擴大製造業產品貿易項，雙方貿易總量將出現新局。

中美貿易停戰 後續磋商仍艱鉅

在中國國務院副總理劉鶴前往華盛頓進行第二輪談判後，歷經幾個星期來的中美貿易緊張終於在19日出現緩和，雙方達成共識，同意暫時降低貿易開戰的可能性。不過，共同聲明中並沒有具體內容，雙方未來還有更多磋商有待進行，中美貿易爭端，仍未完全落幕。

中國和美國官員在華府的兩天會談之後，19日發布聯合聲明，雙方同意須採取「有效措施以大幅縮減」美中貿易逆差。中國方面同意大幅增加採購美國產品及服務，而且必須使美國農產品及能源出口顯著增加。

聲明中也指出，中美兩國同意加強合作保護智慧財產權，中國將推動修訂相關領域的法律與規定，以解決美國在智財權方面的不滿。

美方主談代表姆努欽因此宣布，貿易戰暫時停火。中國副總理劉鶴更表示，雙方同意在執行這項架構期間，暫停互相加徵關稅措施。

這項停火緩和了幾個星期來因貿易戰可能開打而帶來的緊張。

特朗普過去一再就中美兩國高達3,750億美元的貿易逆差，抨擊中國，因此，美國自4月初以來的各項措施，涵蓋1,500億美元的加徵關稅等，目的就是在施壓中國，必須減少中美巨大的貿易逆差。

此次雙方達成大幅增加採購的共識，以及對智慧產權的強化，正是特朗普政府在兩天會談中的最高要求。