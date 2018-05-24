埃弗雷特棧橋連續六個週末關閉

（編譯：Tracy Wang）華盛頓州交通部已開始重新鋪砌休伊特大道棧橋（Hewitt Avenue Trestle），斯諾霍米什縣與史帝文斯湖地區的駕駛員繼上週末開始連續六個週末失去上5號州際公路的最佳途徑。鋪砌休伊特大道棧橋預計歷時六個週末。

西行的棧橋部分已有16年未有鋪砌新瀝青，棧橋本身早已顯示出歲月的痕跡。

華州交通部的弗朗西斯·弗德瑞斯卡（Frances Fedoriska）指出，「休伊特大道棧橋上有許多車轍、坑、以及裂縫。進入埃弗雷特的棧橋一路十分顛簸。」

華州準備將棧橋上的舊瀝青全部拆除，鋪砌一層新瀝青。屆時，工程師也將檢查棧橋的構造是否完好。為完成鋪砌與檢查，工程隊將需要六個週末。此整修時段，西行的棧橋將關閉。

近幾個星期，西行的棧橋已定期於特定晚間時段關閉，但這個週末，西行的整條棧橋，從東邊到棧橋中部，將關閉。六個星期的鋪砌整修過程將為平時使用此棧橋的民眾帶來不便，因周邊沒有其他方便的替代通行路線。民眾可選擇9號公路往北，從瑪麗斯維爾上5號州際公路。或者，民眾可通過9號公路往南，從米爾克里克上5號州際公路。

弗德瑞斯卡表示交通部將開放伊北島（Ebey Island）上的第二十街，但因那是一條小路，它將無法分擔過多的車流量。「關閉棧橋的前四周，我們交通部十分有創意。我們將讓車流量改道行駛，穿過棧橋的下方。」

車輛將先逆向行駛於東行的第二十街，小段路程過後，車輛將回到西行的第二十街，繼續行駛。

此項交通改道將只於前四個週末開放，後面兩周，車輛則必須繞路行駛，交通部預計交通時間將被嚴重影響。

交通部建議附近住民盡量早出或晚出，避開早晨八點至晚間八點的高峰時期。