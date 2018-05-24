美國公民自由聯盟要求亞馬遜停止向政府出售面部識別工具

（編譯：鍾詠鈺）華盛頓縣警長在俄勒岡州的辦公室從2016年開始使用亞馬遜的面部識別軟件，代表們紛紛表示樂意使用新工具來快速識別嫌疑人並且解決案件。但是，美國公民自由聯盟看到了一些不同之處：政府密切關注公民的能力令人感到不安。

5月22號（週二），美國公民自由聯盟向亞馬遜首席執行官傑夫•貝佐斯（Jeff Bezos）發出一封信件，呼籲他的公司停止向波特蘭區縣等政府機構出售面部識別軟件。該區縣政府機構利用雲計算服務，將涉嫌犯罪的人的公眾形象與犯罪嫌疑人的數據庫進行比較。這封信提及近日越發受到關注的議題：越來越先進的技術納入執法機構是否會踐踏公民自由或招致濫用的風險。

「人們應該可以不受政府的監督，自由地走在路上，」信中提到，「而美國社區的面部識別威脅到了這種自由。」

亞馬遜表示，其服務條款要求客戶遵守法律。

人工智能和雲計算方面的進步已經產生了可用於商業的用途，能夠快速梳理公共和私人數據庫，以建立個人檔案。或者就亞馬遜工具而言，掃描照片或視頻就能夠快速找到人臉部之間的相似性。

在一個案件中，華盛頓縣警長辦公室的技術專家克里斯•阿迪齊馬（Chris Adzima）使用面部識別軟件，對比了商店扒手的監控錄像和數據庫，通過名稱識別嫌疑犯，並在與他公開的Facebook個人資料相匹配後逮捕了他。

「我們沒有太多的資源，所以我們無法『僱用』數據科學家，但是使用這些東西，讓我們能夠基於機器學習，幫助我們解決案件，並且保證公民的安全，」阿迪齊馬說。他表示希望該縣能夠將其係統與鄰近的司法管轄區相結合。