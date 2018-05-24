美洲獅襲擊自行車手致一死一傷

根據金縣警務辦公室消息，5月16號（週六）早晨，在斯諾夸爾米市（Snoqualmie）附近，兩名山地自行車手受到一隻美洲獅襲擊，導致一死一傷。這是華盛頓州94年來發生的第二起美洲獅致命事件。

第一個受害者看到同伴被美洲獅拖走後，逃離現場並到信號覆蓋區報警。

接到報警後，華州漁業和野生動物部門警員通過警犬追蹤到該美洲獅。在16號下午將近4點時將其擊斃。當時這隻美洲獅正位於傷亡自行車手附近50英呎高的樹上。

當這兩名自行車手發現美洲獅尾隨後，他們做了正確的嚇退行為：製造噪音，分散其注意力。其中一名車手甚至將自行車舉在空中揮舞以阻止美洲獅上前。美洲獅當即被嚇退，兩名車手看到狀況安全後騎車離開。反常的是，這隻美洲獅竟然繞了一圈又悄悄跟上兩名車手。美洲獅先是襲擊了31歲的倖存者埃塞克·賽德包姆（Issac Sederbaum）。在發現另一名車手索尼亞·布魯克斯（Sonja J. Brooks）出於本能跑開後，美洲獅又對這名32歲的車手發起襲擊，最終造成其死亡。

美洲獅的咬合力巨大，並會做出劇烈的撕咬。倖存車手被找到時已經受到嚴重傷害並不停流血，經過治療轉危為安。傷亡的車手頭頸部及腿部等多處受到慘烈的襲擊。

美洲獅襲擊人的事件非常罕見，華州漁業和野生動物部門消息稱，這隻美洲獅大概三歲，是有100磅重的雄性，身形消瘦，同樣年齡的美洲獅通常會有140磅重。

因美洲獅襲擊民眾的概率極低，而這隻美洲獅身形又消瘦，華州漁業和野生動物部門已於17號將此美洲獅遺體轉移到位於普爾曼(Pullman)的華盛頓州立大學（Washington State University），準備通過腦部檢查來斷定其腦部是否有任何異常導致此次的襲擊事件。