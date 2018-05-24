聯邦特工搜捕普吉灣17間住宅 調查非法大麻販賣

聯邦特工近日在普吉灣地區搜捕主導國際犯罪行動的兩名疑犯。他們涉嫌大量從中國轉移美元入境，用來大面積非法種植並販賣大麻。

搜捕行動逮捕了一名37歲的西雅圖女性，黄霞敏（音：Xiamin Huang）。據調查顯示，她，以及她的丈夫與丈夫弟弟三人利用來自中國的錢建立了一個成熟的大麻種植基地，律師安妮特·海斯（Annette L.Hayes）表示。他們三人將以非法種植以及販賣大麻罪名被起訴。5月18日（週五）最新報道中海斯指出，他們三人在太平洋西北岸種植大麻後通過船只運輸到紐約地區，「利用大麻高昂的黑市價錢來換取利潤」。新澤西州的一處商業用地也涉嫌參與其中。

5月16日（週三），聯邦特工使用搜查令在西雅圖，布里恩（Burien），肯特（Kent），塔科馬（Tacoma）和倫頓（Renton）的住宅區中搜出超過3000株大麻植物。他們同時找到了疑犯的交易記錄和特殊器材，比如用於種植大麻的水箱和水燈。

報告顯示，來自中國的「巨額電匯金額」為部分房屋付款。金額來源的調查仍在進行中。疑犯疑似在一次三個月時間段為一處住宅用地繳納了超過37000美元的電費，並且使用現金付款，避免銀行記錄。聯邦特工懷疑還有其他人員也有涉案嫌疑。目前，黄姓女子已被拘留，以防她逃離美國境內。

此外，上個月在北加州，數百名聯邦和本地特工也搜捕了100多處由中國犯罪組織出資購買的住宅區。但是目前還不清楚此案與加州的案件是否有關聯。