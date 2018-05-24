華州將測試受PFAS污染的飲用水

（編譯：Dawn）華州提議測試目前正在接受聯邦有毒物質審查的化學品，該審查工作已引起白宮的注意，其中一名政府職員擔心該調查結果會造成「潛在的公共關係噩夢」。

華盛頓衛生部計劃在州內測試數百個水系統，以追踪那些消防泡沫中發現的數十種化學物質帶來的污染。

這些化學物質被稱為單烷基和多氟烷基物質或PFAS，目前已經在華盛頓的五個飲用水系統中發現了該物質，並且含量超過了環境保護局（EPA）給出的標準，此外在一些使用消防泡沫進行培訓的區域附近，有幾十個私人飲用水井也遭到了污染。

華州衛生部將根據測試結果來幫助審查該污染問題的輻射範圍，並通過與華州衛生委員會的合作制定可行的化學品州內使用標準。

華州的飲用水污染只是全國各地大量PFAS污染問題的冰山一角。這些化學品現在正在接受聯邦有毒物質審查，並引起了白宮的注意。一月，一位不知名的白宮助理在聯邦訊息自由法案下發布了一封郵件，警告說這是「潛在的公共關係噩夢」。

這項審查工作由聯邦公共衛生機構有毒物質和疾病登記處進行。現在，此封電子郵件已經傳播了三個多月，但報告草案仍未公佈，這引起了國會兩黨的疑慮，認為特朗普政府試圖推遲公佈或改變調查結果。

在發給西雅圖時報的一份聲明中，有毒物質和疾病登記處的一位發言人表示，目前無法確定公佈研究報告的日期，因為該文件正在「常規審查過程中」，需要「數次修訂」。而且登記處正在與其他聯邦部門合作致力於給出對「最低風險值」這一概念最「一致和恰當的解釋」。最終目標是幫助到州和聯邦機構制定監管標準。

這項PFAS測試工作由EPA撥款資助15萬美元，預計將在未來幾個月內進行。衛生部最初提出有312個供水系統被污染，例如那些靠近消防泡沫部署地點的供水系統，但測試也是一個敏感的問題。根據州衛生部的利茲·科爾曼（Liz Coleman）的說法，迄今為止，已有18家供水系統運營商拒絕了國家進行測試的要求。

3000多種化合物

這種單烷基和多氟烷基物質從20世紀中葉開始生產，包含有3000多種不同的化合物。除了消防泡沫外，它們還被用於食品包裝和地毯等許多其他產品中，並且可以在美國98％的人口血液中檢測到。一些研究發現，它們可能會增加得癌症、得高膽固醇、抑制免疫系統和胎兒發育問題等等的風險。

有封由政客新聞（Politico）首次報導並被科學家聯盟獲得的電子郵件，表明有一篇尚未發表的研究報告建議PFAS化學物質中至少有一種應降低至兆(trillion)分之12。這比目前的美國環保局給出的要求「兩種化學物質達兆分之70」的指標嚴苛的多。

兩黨的回應

包括帕蒂·穆雷（Patty Murray）在內的10多名參議員，致信特朗普政府要求公佈研究結果，眾議員凱西·麥克莫里斯·羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）則加入了12位眾議院成員，提出了同樣的要求。

在羅傑斯的地區，國防部去年對費爾柴爾德空軍基地（Fairchild Air Force Base）進行了測試。結果表明，有81個私人井的PFAS污染高於EPA標準。

7月份在華盛頓發現飲用水污染後，一個叫做「無毒未來」的組織向華州衛生部門請願，提議制定飲用水標準。

華州衛生部說，這個有關PFAS的計劃將一直延續到2019年。不過現在仍然不能確定該計劃將涵蓋多少種化學物質。