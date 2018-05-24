表爾威輕軌施工工人失足墜落身亡

（編譯：鍾詠鈺）5月22日，週二凌晨，一名建築工人在一根距離地面30到40英呎的柱子上進行海灣運輸署（Sound Transit）東邊輕軌的擴建工作時，不幸跌落身亡。

海灣運輸署的女發言人雷切爾•坎寧安（Rachelle Cunningham）表示，這名工人在凌晨約2：40時在520號公路和表爾威東北148街的施工現場墜落，他當時正在準備引導一個軌道主樑到正確的位置。

華盛頓州巡邏警官里克·約翰遜（Rick Johnson）說，在送往醫療中心之前，醫護人員對該男子進行了心肺復甦，但在港景醫療中心（Harborview Medical Center）宣佈不治身亡。

坎寧安說，她不知道受害者的年齡。海灣運輸署確認他是承包商Kiewit-Hoffman的長期僱員兼領班。在過去的幾天里，施工現場的工人一直在安置主樑，屬於日常工作。

國家勞工部從新聞報導中得知工人墜落事件後，派出5名調查人員到現場。發言人弗蘭克•艾梅杜里（Frank Ameduri）說，所有夜班工人已經被送回家，但是他們將接受國家勞工部的採訪。

海灣運輸署的首席執行官彼得•羅格夫（Peter Rogoff）表示，在初步調查期間，工作已經暫停。在發生這種嚴重事故之後，全體人員需要一兩天的時間來哀悼，並且進行安全會議。

該機構稱，每年約有1600名工人跌落受傷。根據一份州實況表，在2010到2015年間，有63人跌落身亡，其中有超過一半的是負責住房建築項目。

這是海灣運輸署在21年來第二次發生施工意外的身亡事故。