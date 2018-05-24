西雅圖市議會支持通過稅收修建海濱區

5月21日（週一），西雅圖市議會投票表決西雅圖海濱區建立本地進步社區（Local Improvement District-LID）這一決議。通過稅收海濱區商業、以及土地來實現修建海濱區的計劃。

市議會在一陣公眾評論的支持聲與反對聲中通過此決議。其中一些民眾支持LID的成立，希望在阿拉斯加路高架橋拆除後，LID能夠幫助海濱區的改善通過稅收籌款。但其他民眾則反對只針對一個社區的征稅做法。

此決議表示了西雅圖市議會希望LID繼續的想法。本週一的投票並不直接建立或是實施LID，這一投票的通過僅僅開始了立法手續。屆時，西雅圖市將籌辦一系列公眾聽證會，向公眾說明被提議的LID包含的項目。這些聽證會將分別於7月13、17、18、以及28號舉辦。7月13號，一名政府特派調查員將主持當天的聽證會。會後，他將為市議會提供一份報告。

市議員黛博拉•華瑞茲（Debora Juarez）指明LID是市議會近十年針對海濱區的計劃的結晶，並指出此海濱區計劃結束時將集結大約7億美元，分別是大約為4億的公共資金（來自華盛頓州的一億九千三百萬美元，以及來自西雅圖市的一億九千五百萬美元）、出自LID的兩億美元、以及來自海濱之友（Friends of Waterfront）的一億美元（至今已籌至兩千八百萬美元）。

「此計劃不僅僅是為用LID修建一座公園，它只是更多計劃中的一個，」華瑞茲表示。這一個水濱計劃只是許多計劃中的一個。

市議員特蕾莎·莫斯奎達（Teresa Mosqueda）表示LID計劃將向房地產土地擁有者，如公寓，20年內每年征收約119美元的稅金，或是20年內每個月征收大約10美元的稅金。LID計劃大約百分之八十八的資金將由商用地產承擔。

「我必須承認市議會今天下午從受影響民眾與認為此征稅與他們收入不符的民眾所聆聽到的證言對市議會非常有幫助，」布魯斯·哈雷爾（Bruce Harrell）表示，「我們都有聽到那些證言，我相信今天只是我們開始了解這些擔憂的聲音的開始」。

城市所征收到的資金將資助海濱區的修建，並承擔城市稱為「特別利益」的項目建設。

此「特別利益」是指在阿拉斯加路高架橋拆除後，99公路隧道開啟後，此社區的商用與住宅土地持有者將有對於海濱與全新走廊不受約束的使用權。

市議會預計這些土地的持有者將認為海濱的修建計劃會幫助他們的土地升值。

城市表示海濱的更新將需要將近7億的資金，其中的兩億將由此新稅收獲得。

西雅圖美術館的館長兼首席執行官吉姆·羅夏（Kim Rorschach）表示，「能夠支持LID是我的榮幸，因為我堅信LID將為西雅圖市區帶來好處」。

但並不是所有民眾都支持LID征稅計劃。

已擁有西大道上的公寓多年的凱倫·吉倫（Karen Gielen）並不支持此項稅收。她對於通過稅收來支付當地更新計劃持反對的態度。

此項稅收將不僅僅影響土地擁有者，它還有機會讓受影響區域的租房者的房租升高。

市議會將於下週一再次投票。如果被通過，城市將必須實現價值兩億的區域翻新。