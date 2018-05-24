西雅圖市開始尋找新任交通部部長

5月21號（週一），西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）宣佈西雅圖市已經開始於全國搜索新一任常任西雅圖交通部（SDOT）部長。

市長詹妮·德肯表示，西雅圖交通部的臨時部長戈倫·斯巴爾曼（Goran Sparrman）將在八月底之前持續完成部長的職責。

臨時部長戈倫·斯巴爾曼從去年12月開始擔任臨時部長，代替德肯剛上任後，因「雙方達成共識」而卸任的前交通部部長斯科特·庫布裡（Scott Kubly）。斯巴爾曼2014年就曾擔任過臨時部長一職。在那之前，他曾是交通部的副部長。

德肯辦公室已準備好一份公眾調查，征集西雅圖市民對於新一任部長的期許與要求。西雅圖市即將於下個月聘用一家全國搜索公司，讓委員會審查申請人，並建議最終人選。

臨時部長斯巴爾曼也宣佈交通部將經歷內部改革，資深領導層將有新的頭銜職位。

「臨時部長認為以前的內部結構讓交通部的行政人員位處於與他們技能與天賦不相符的職位，」女發言人瑪法若·霍博森（Mafara Hobson）指出，「新的內部結構能夠更好的讓資深領導層人員前往適合的團隊，並起到適當的作用。」

市長德肯讚揚臨時部長斯巴爾曼任職時所展現的「責任感與透明性」。

自從斯巴爾曼開始任職，西雅圖交通部便不斷努力達成前交通部所設下的充滿野心但過度樂觀的計劃。在西雅圖時報公佈其交通部很有可能低估了第一大道有軌電車計劃將近一半運營成本後，德肯停止了第一大道有軌電車的建造工作。德肯有望於下個月宣佈關於此有軌電車的計劃的下一步規劃。

交通部也於近期宣佈2015年所制定的Move Seattle計劃將無法全數執行完成，因計劃成本過高。