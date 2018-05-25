「加華作協」舉辦劉俊教授座談餐會

(溫哥華消息)南京大學劉俊敎授應卑詩大學之邀，日前到溫哥華，出席該校亞洲系有關冷戰時期通俗文學研討工作坊的活動，加拿大華裔作家協會在華埠富大海鮮酒家舉行座談午餐會，與劉俊教授聚晤交流。

劉俊現任南京大學文學院教授，博士生導師，南京大學台港暨海外華文文學研究中心主任，亦為教育部「新世紀優秀人才支持計畫」獲得者，國家社科基金重大專案首席專家，中國世界華文文學學會副會長。他亦曾任加拿大滑鐵盧大學孔子學院中方院長。劉俊教授著作甚豐，包括《悲憫情懷——白先勇評傳》、《越界與交融：跨區域跨文化的世界華文文學》等近十種。

是日座談餐會由「加華作協」會長陳浩泉主持，他介紹了劉俊教授，並歡迎他再次到訪溫哥華。劉俊在講話中簡介紹此次卑詩大學工作坊的研討情況，也談了目前中國作家的創作狀態，台港與海外華文文學在中國學術界的研究狀況，以及他個人的研究工作。餐會席間，大家就加中兩地的文學創作、出版等問題作範圍廣泛的交流，氣氛熱烈。劉俊認為，今後「世界華文文學」的研究理應把中國文學納入範疇之內，而不是只把台港和海外華文文學作為對象。出席座談的「加華作協」顧問、北京大學終身教授、主編《二十世紀中國文學史》的嚴家炎教授則認為，無論什麼名堂，範圍如何劃分，最重要的還是要有好的、紮實的研究成果出來。

出席當天座談餐會的有「加華作協」執行會長梁麗芳，嚴家炎太太盧曉蓉，作協副會長青洋、任京生，理事曹小莉、韓牧、黎玉萍、陳麗芬、李敏儀、楊蘭，會員和文友宇秀、韓長福、李柚聲等。