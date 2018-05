【熱播電影推介】

《星際大戰外傳:韓索羅》

Solo: A star wars story

類型:科幻片

導演:Ron Howard

上映時間:5/25/2018

這部電影是《星際大戰》另外的獨立電影,故事將聚焦在韓索羅的年輕時期。劇情主要描述他如

何成為銀河中惡名昭彰的走私客。韓索羅是《星際大戰》系列中的經典人物,有著精湛的飛行技

術和叛逆獨行的作風,《星際大戰外傳:韓索羅》將揭露他過去的冒險事跡,故事設定在他與莉

亞公主和路克相遇之前,因緣際會下成為千年鷹號的主人,後來與丘巴卡相遇,並聯手成為星際

間惡名昭彰的走私客。

【新劇推薦】

《過來抱抱我》

Come Here and Hug Me

類型:愛情片

導演:崔俊裴

頻道:韓國MBC

上映時間:5/16/2018

《過來抱抱我》由《最佳戀人》崔俊裴導演執導與作家李雅藍合作打造。劇情講述一對男女因過去一樁殺人案,而過上錯綜複雜、波折重重的人生。張基龍飾演蔡道鎮(尹羅武),是一個充滿自信的警察大學畢業生,是尹熙在的兒子。他為了抹去父親是殺人犯的烙印而改名。雖然童年成長並不快樂,但他堅強地活下去,性格開朗樂觀,並富有正義感。秦基周飾演韓在伊(吉洛元),她受到媽媽影響使她夢想成為演員。即使從小父母雙亡,但依然堅強地迎接新生活,最終成功成為一名演員。

【新專輯推薦】

5 Seconds of Summer

《Youngblood》

風格:流行音樂

廠牌:國會音樂

發放日期:6/22/2018

澳洲流行搖滾樂隊5 Seconds of Summer即將準備在下個月發行他們第三張新專輯,他們亦即將於下個月舉行美國巡迴演唱會。專輯同名歌曲《Youngblood》在各大電台上熱播,在Youtube上已超過二百萬點擊率。另外還有《Want You Back》亦是專輯其中收錄的熱門單曲。其餘收錄歌曲包括:《Lie to Me》,《Valentine》,《Talk Fast》等。