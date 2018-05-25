《經典‧忘不了歌唱大賽》前哨戰 中英文金曲開啟回憶之門

(溫哥華消息)新時代電視銀禧紀念精彩活動一浪接一浪，繼《我的經典金曲25強》票選圓滿舉行，《經典．忘不了歌唱大賽》再續「經典」熱潮。二十五位不同年齡、不同國籍的靚聲人馬於初賽脫穎而出，日前在時代坊舉行的《經典．忘不了歌唱大賽》前哨戰，展示千禧年前的中英文金曲，與大家一起開啟回憶之門。

《經典．忘不了歌唱大賽》前哨戰邀請到資深曲詞編監唱作人兼大會音樂顧問劉祖德、香港著名音樂創作人，前新秀歌唱大賽音樂總監 Allan Lau及 城市電視節目主持兼加拿大中文電台音樂節目主持邵蔚華擔任評判 。當天時代坊擠滿了愛歌之人及晉級者的粉絲，齊聲拍和為他們打氣。參賽者先逐一出場，正式公佈《我的經典金曲25強》票選結果，於共同回憶的金曲襯托下作自我介紹並向經典一一致敬。

比賽以分組形式進行， 「少年組」最年輕的參賽者是一班活潑可愛的4歲小女孩，合體送上母親節特別版的《給我一個吻》，不時向現場觀眾大送飛吻，不但應節，超萌指數爆燈。另一位十歲小妹妹用遼闊圓潤的嗓音演繹《My Heart Will Go On》，單人匹馬站在大舞台上卻毫不怯場，淡定出色。

歷年來香港樂壇造就了許多閃爍明星，四大天王更是佼佼者，個個多才多藝，獨當一面。「四大天王組」既有快歌《餓狼傳說》，勁歌熱舞掀起全場氣氛；亦有深情款款對唱《你最珍貴》，男女聲温柔演繹，合拍得天衣無縫。

成熟年華參賽者鍾情演唱學生時代盛行的英文老歌，「英文歌組」最年長的71歲參賽者大唱《Don’t Be Cruel & 佛跳墻》，為切合歌曲格調悉心打扮，行頭十足，「貓王」皮禮士利重現舞台，聲色藝一絲不茍。精力充沛的婆婆級亦高唱“Kiss of Fire”，具感染力的音韻彷彿把大家帶進時光隧道。

八九十年代是粵語流行曲百花齊放的日子，亦是樂壇全盛時期，當中有許多耳熟能詳的電影主題曲仍然讓人忘不了。「廣東歌組」分別送上《金枝玉葉》及《百分百感覺2》的主題曲《今生今世》及《默契》，動人旋律讓觀眾重拾電影中的浪漫回憶。

《月亮代表我的心》是全球最為人熟識的中文歌曲之一，由一位西人男士突破語言障礙，於「國語歌曲組」獻唱這首鄧麗君名曲，完美見證音樂無疆界。年輕帥氣參賽者隨後帶來張信哲的《過火》，細膩詮釋錯愛傷感，扣人心弦。

為加添比賽的刺激性， 台上放置了四張椅子，分段揭曉四位得分最高的參賽者名字，要連續幾個回合都安坐台上殊不容易！經過連場龍爭虎鬥後，成績難分軒輊，讓評審團大傷腦筋。應屆溫哥華華裔小姐亮麗新星獎丁雪怡為舒緩現場緊張氣氛，帶來中國當代舞蹈表演《花好月圓》，優雅精湛的舞藝讓人看得著迷。Little sunshine 陳凱怡和陳凱盈為大家帶來《陪著你走》，甜蜜歌詞讓觀眾聽得如痴如醉。最後經過一番仔細討論後，終於選出八位晉級者，接受一連串訓練，以最佳狀態迎接6 月20 日《經典．忘不了歌唱大賽》總決賽，誰將更進一步，成為眾人尋覓的最動聽之聲？敬請密切留意。