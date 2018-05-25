星洲歌后麗莎演唱會 溫哥華6月下旬舉行

(溫哥華消息)在七十年代憑一首《相思淚》紅遍全球的新加坡歌后麗莎，將於6月24日來到溫哥華演出。

來自新加坡的麗莎，初出道時是唱國語及英語流行曲的，但後來老闆要求她嘗試灌錄第一張粵語唱片，於是她唱了《相思淚》，從此一炮而紅，她在香港演唱時，曾被譽為「星洲國寶」。

溫哥華的演唱會是麗莎北美巡迴演唱會的其中一站，由曾經為葉麗儀、葉振棠、羅文，鄧麗君等名歌星作曲的音樂大師鍾肇峰擔任音樂總監，鍾肇峰表示：「麗莎將會唱很多屬於她那個年代的歌曲，例如《分飛燕》、《百花亭之戀》、《啼笑姻緣》等名曲，當然一定會唱《相思淚》，她很早出道，如果論資歷，她是我的前輩，我很尊重這位前輩。」鍾肇峰除了擔任音樂總監之外，還會在演唱會中為麗莎鋼琴伴奏哩！

演唱會的特別嘉賓是有「加拿大再世羅文」之稱的溫哥華歌手余風，以及香港酒廊歌后方玲玲。余風數年前在新加坡認識麗莎，他說：「麗莎給我第一個印象是她很有活力，能夠擔任她的演唱會嘉賓，我很高興，而且感到非常榮幸，因為她一直以來都是我的偶像！」

麗莎今次演出為卑詩省阿茲海默氏症協會籌款，卑詩省阿茲海默氏症協會成立於1981年，由一群充滿愛心及決心的照顧者，為了互相支援而組成的非牟利社會服務機構。多年來，協會為省內數以千計受阿茲海默氏症或其他腦退化症所影響的家庭提供支援及服務。隨著受影響的人數不斷增加，卑詩省阿茲海默氏症協會不斷努力拓展服務、提供教育及資訊。

麗莎北美巡迴演唱會

日期: 6月24日(星期日) 晚上八時

地點: River Rock Casino Theatre

8811 River Road

Richmond, BC

售票處: Bell Newcom Wireless

烈治文百家店第一期1220室

售票網頁: ticketmaster.ca

售票熱線: 604-362-9000