三名候選人角逐西雅圖下屆警察局長

（編譯：邱雅婷）西雅圖前市長及議員蒂姆·伯傑斯（Tim Burgess）宣佈了下屆西雅圖警察局局長候選人的最終名單。

新一屆局長的產生具有里程碑式的意義，也是警察局改革進步的體現。最終的3名候選人是：埃迪·弗里澤爾（Eddie Frizell），明尼阿波利斯警察局的巡查員，從警25年，也是國民警衛隊的一名上校；卡梅倫·姆克萊（Cameron McLay），前匹茲堡（Pittsburgh）警察局長，他同時也在威斯康星州麥迪遜（Madison）擔任了29年的警察局長；以及伊利·雷耶斯（Ely Reyes），奧斯汀（Austin）警察局的副局長，從警22年，紫心勳章（Purple Heart）的受獎人。

包括西雅圖前市長蒂姆·伯傑斯（Tim Burgess） 在內的25人任命小組負責了此次局長的篩選。市長珍妮·德肯（Jenny Durkan）將面試最終候選名單，並在六月底或七月做出任命決定。

現任臨時局長卡曼·貝斯特（Carmen Best）在今年年初也參與了警長的競選，不過她沒能成功躋身最終的3人名單。 蒂姆·伯傑斯（Tim Burgess）稱，貝斯特沒能入選一大原因是任命小組認為來自西雅圖警局以外的候選人可以更好的推進部門的改革。貝斯特的落選並不是她個人原因，而是處於警局機構的考慮。下任局長除了領導力，還需要有改變警局文化的能力。