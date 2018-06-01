使用手機應用程序 快速找到停車位

（編譯：鍾詠鈺）GarageHop是一些試圖更好地利用住宅建築中空置停車位的企業之一。 2015年的一項研究顯示，金縣多戶建築物的停車位有40％可能沒有使用。

2013年，當海倫•科斯塔（Helene Costa）與她的丈夫一起搬到西雅圖時，她注意到了西雅圖中心附近的新公寓樓大多數停車位都是空的。當她發現大約30％的城市交通排放量來自汽車找尋停車位這一數據，她決定找尋一個解決方案。

第二年，她共同創立了GarageHop，一家總部位於西雅圖的創業公司，幫助上班族尋找有空餘車位的住宅建築。GarageHop與公寓大樓簽訂合同，租用多餘的停車位。駕駛可以在線註冊，支付月費，並使用智能手機應用程序解鎖車庫，方便找尋停車位。

根據2015年的一項金縣地鐵（King County Metro）的研究顯示，金縣多戶建築物的停車位有多達40％可能未被使用。

科斯塔說：「我們幫助建築物業主通過利用他們沒有使用的資產大幅增加他們的財產收入。另一方面，我們也在幫助西雅圖的民眾在尋找停車位時減少他們在車裡的沮喪時間。」

西雅圖最近通過法律，修改了停車條例——旨在盡量建造沒有停車位的住房，同時更好地利用現有的停車場。這將允許像GarageHop這樣的應用程序在城市的更多地區運營。

以前，公寓樓的業主可以將多餘的停車位出租給非居民，但僅限於市中心和其他商業區。如今，新的法律也允許大多數多戶住房的社區業主出租多餘的停車位。

GarageHop目前在西雅圖的四棟住宅大樓和南柯克蘭停車換乘區旁邊的一棟住宅大樓中租用了空間，每月費用為80美元。雖然租賃GarageHop車位的成本遠高於免費的停車換乘區，但也確實提供了車位的保證，因停車換乘區的800多個停車位幾乎總是被填滿。