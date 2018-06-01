加華作協辦座談餐會 接待多位加港星學者

(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會一向致力於促進中西文化、文學的交流，為各地的作家與學者建立交流平台。近來，「加華作協」就先後在溫哥華舉辦了多次座談餐會，接待來自加拿大東岸和香港、新加坡的學者、作家，包括李彥、勃蘭特(M. Darrol Bryant)、馬競松、黃勁輝、黃淑嫻和容世誠。與會者和來賓就主客兩地的文學、電影等有關問題進行了有益的、具啟發性的討論與交流。

加拿大滑鐵盧大學孔子學院李彥院長和勃蘭特教授到溫哥華，是為推介其新著《重讀白求恩》( Rediscovering Norman Bethune )，在「加華作協」的座談餐會上，大家討論了白求恩的事跡和有關宗教的一些問題。

多倫多大學的馬競松博士到溫哥華出席加拿大中文教學年會，並與「加華作協」的作家朋友見面。在座談餐會上，馬老師透露了她與吳小燕副教授繼《當代加拿大華裔作家作品賞析》之後，現正開始編選加華作家的中英文作品選集，這兩種選本都是多倫多大學的教材。

香港導演、作家黃勁輝，嶺南大學副教授黃淑嫻和新加坡大學教授容世誠是應卑詩大學之邀，來出席該校的「共研香江」等活動，期間放映了黃勁輝導演的紀錄片《也斯 . 東西》，同時舉行了有關香港1967與1997的文學和電影的講座。在「加華作協」的座談餐會上，大家就加、港、星之間的文學、電影、戲劇等話題作廣泛的交流。

上述的座談餐會，出席者有「加華作協」會長陳浩泉，執行會長梁麗芳，顧問嚴家炎教授與盧曉蓉夫婦，卑詩大學單國鉞教授、張麗玲，「加華作協」副會長青洋、任京生，理事韓牧、黎玉萍、陳華英、李敏儀、陳麗芬、楊蘭，會員黃冬冬、梁兆元、王立等。