唐人街舉行陣亡將士紀念儀式 緬懷先烈

（編輯：鍾詠鈺）今年的5月28日（週一）是一年一度的陣亡將士紀念日。在這個讓人肅然起敬的日子，大部分企業、學校、社區服務中心等，甚至是政府部門都關閉，或者按照假期時間表對外開放。

在西雅圖，每年陣亡將士紀念日到來時，大多數華人都會聚集於唐人街的浩然亭廣場左側的華裔軍人紀念碑，舉行紀念儀式，緬懷為國犧牲的烈士，表達對他們的追悼。其意義為繼承烈士遺志，弘揚先烈精神。

紀念儀式在5月28日下午約3：30在浩然亭廣場前舉行，西雅圖中華女子操隊首先帶來了精彩的開幕儀式表演，緊接著奏響了美國國歌。退伍軍人代表向天空鳴槍，告慰先烈，大家紛紛向烈士致敬。烈士親屬及各華人社團代表在華裔軍人紀念碑前獻上花束和花圈，以表達對烈士的懷念和敬仰。

屹立在唐人街浩然亭廣場左側的華裔軍人紀念碑，興建於1950年，至今已有68年歷史。這些烈士為保衛美國安全，在1941-1945年參加第二次世界大戰，他們在戰場上奮勇作戰，無懼犧牲，立過不少戰功。這些烈士分別是：陳炳沛、陳浣葵、陸炳均、趙利亭、陳緒光、雷有富、伍啓堯、駱文光、劉毓麟、阮木光等10人。

回首崢嶸歲月，戰爭年代不再，但先烈無私無畏的奉獻精神已經深深烙印在人們心中，所以應該不忘先烈遺志，發揚傳統精神，好好珍惜來之不易的生活。