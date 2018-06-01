星巴克停業培訓 損失1500萬美元銷售額

（編譯：鍾詠鈺）全國8,000家星巴克於週二（5月29日）下午關閉，為員工提供反偏見培訓。

有此培訓是因發生於4月12日，兩名非裔美籍男子在費城星巴克的被捕事件。當時他們要求使用衛生間，然後坐下來，但並沒有購買任何東西。一名員工要求他們離開，當他們提出抗議時，該員工選擇報警處理。

週二的培訓集中在「無意識的偏見」上。根據人力資源咨詢NeuroLeadership Institute負責人大衛•羅克的（David Rock）的說法，想要教導一個人意識到自己的偏見幾乎是不可能的，但有可能教導其他人來發現這些偏見。這就是星巴克正在採取的方法。

星巴克新協議的一部分要求員工在要求顧客離開前獲得其他人的意見。星巴克創始人霍華德•舒爾茨（Howard Schultz）告訴哥倫比亞廣播公司，這將是公司歷史上最大的「變革時刻」之一。他說：「星巴克不只是咖啡，它更是一種體驗，很少有品牌達到星巴克的水平。人們會對一個品牌感覺良好，是因為這個品牌肩負著責任。」

國際危機通訊公司首席執行官理查德•列維克（Richard Levick）表示，舒爾茨選擇了教科書式的做法，儘管這將使星巴克損失高達1500萬美元的銷售額。

與此同時，在星巴克關門培訓的這週二，芝加哥正在進行一個要求人們從非裔美籍店主的咖啡店購買飲料的計劃。非星計劃（Black Star Project）正在社交媒體上組織數百家非裔美籍的咖啡館，鼓勵他們一起工作，並且吸引新客戶。菲利普•傑克遜（Phillip Jackson）參與了該項目，並表示已有400家咖啡店加入這一計劃。

傑克遜告訴哥倫比亞廣播公司：「我們希望所有美國人都可以嘗試在非裔美國人的咖啡店購買飲品，我想他們都會非常驚喜。他們會找到質量好的產品，而且他們會幫助重新發展這些店鋪所在的社區。」

實際上，他認為星巴克針對這次逮捕事件採取了錯誤的做法。

「與其在他們所做過的錯事上花費1億美金控制損失，倒不如與我們合作，以改善他們有許多店鋪所在的社區。」

週二上午，約翰•迪克森（John Dickerson）將這個問題提交給舒爾茨。

舒爾茨回答：「我們不僅要做這些，我們已在美國以往沒有星巴克的各城市開設了專賣店，像弗格森（Ferguson）。我們已經做到了這一點，並成為社區希望的指路明燈，證明這些社區是很多企業的優良商業機會。其他企業也可以跟隨我們的步伐進駐這些社區。在過去的幾年裡，我們僱用了10萬名18-24歲的年輕孩子，他們主要是沒有工作的各種族年輕人。所以，我們已經在做這些事情了。」