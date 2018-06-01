【熱播電影推介】

Show Dogs

《狗狗大展》

類型：犯罪/動作片

導演：Raja Gosnell

上映時間：5/18/2018

這部電影是由威爾阿奈特（Will Arnett）主演，路達克里斯（Ludacris）幕後獻聲的動物喜劇。故事講述，麥克斯，一個擁有男子氣概的羅威那犬警探，被指派一項臥底行動。麥克斯將和他的人類搭檔，參與隆重的狗隻大型展覽活動，避免嚴重的災難發生在會場中。

【新劇推薦】

《人偶之家》

Mysterious Personal Shopper

類型：家庭/都市

導演：金尚偉

頻道：韓國KBS

上映時間：2/26/2018

《人偶之家》由《懲毖錄》的導演金尚偉執導，與金藝娜、和《那女人的大海》的作家李正大合作打造。故事講述一個原本自信開朗的百貨公司員工被所愛的人背叛和拋棄後，改名換姓回來向他們復仇並且揭開所有人隱藏在背後之秘密的故事。

【新專輯推薦】

Kanye West

《Love Everyone》

風格：嘻哈音樂

廠牌：GOOD Music，Def Jam唱片公司

發放日期：6/1/2018

Kanye West於上月公佈他即將發行的專輯名稱及封面，旋即掀起一陣熱話。專輯的封面人物正是當年為Kanye的母親進行最後一次整型手術的醫生Jan Adams。Kanye的母親在手術後去世，死於「冠狀動脈疾病以及由於抽脂和乳房成形術而導致的多種手術後因素」。Kanye將專輯命名為「Love Everyone」，目的是想表示原諒，和停止憎恨。專輯收錄歌曲包括：《Lift Yourself》，《Extacy》，和《Wouldn’t Leave》等。