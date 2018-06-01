特金會幾經波折 現做最後籌備

美國與北韓兵分三路分別在板門店、新加坡和紐約舉行密集會談，為6月12日新加坡峰會（特金會）順利舉行做最後努力。北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲30日也從北京飛往美國，預期可能與美國國務卿蓬佩奧舉行高層級會談。

美國總統特朗普和北韓領導人金正恩原訂在6月12日於新加坡舉行高峰會，但白宮方面24日發表聲明，表示特朗普決定取消這場全球矚目的峰會，同時公佈特朗普給金正恩的信件。

特朗普在信件中指出，這次峰會是北韓提出，他本來也非常期待和金正恩會面，遺憾的是，近日北韓表現出「巨大的憤怒與公然的敵意」，讓他認為在這個時間點舉行這個計劃已久的會議並不合適，因此決定取消峰會。

特朗普在24日突然宣佈取消特金會後，北韓其後積極表態，令會談起死回生。雙方其後開始籌備工作，代表團已於28日抵達新加坡。照外交慣例，通常要先敲定議題才能確定舉行會談，再討論後勤事宜，但今次若要按原定計劃舉行，時間緊迫，因此雙方同時討論議題和後勤事宜。

與此同時，北韓外務省副相崔善姬和美國駐菲大使金成已從27日開始在板門店磋商，討論會談的主要議題，29日繼續會議。

金家大內總管奔走新加坡

為確保美朝峰會照計劃舉行，美前駐南韓大使、現任駐菲律賓大使金成27日率領代表團前往板門店北韓一側會晤北韓副外長崔善姬。雙方主要討論特金會主要議題，即「北韓以無核化換取美國對其體制安全的保障」，包括北韓無核化時程表與路線圖，以及美國提供的補償方案等。此外，美方也將討論北韓將部分核武運出境外、提供核武清單，北韓則要求簽署互不侵犯條約或建交，雙方就此展開密集談判。

白宮副幕僚長哈金（Joseph Hagin）和被稱為北韓金家「大內總管」的國務委員會部長金昌善也於28日抵達新加坡，雙方於27日會面，商討特金會的議程、場所、禮賓、安全等後勤事宜。原本兩國會先敲定議題、確定會談舉行之後，再開始討論後勤安排，但本次峰會時間緊迫，因此雙方決定同時討論峰會議題和後勤。雙軌磋商順利結束後，峰會日期可望本周內重新確定。

金英哲赴美可能會晤蓬佩奧

朝美雙方就峰會內容和形式達成協議後，下一步就是舉行高層級會談，這也意味峰會籌備工作進入最後階段。北韓統戰部長金英哲29日上午10時搭乘高麗航空班機飛抵北京，原本預訂當天下午1時25分轉飛往華盛頓，抵京後又改為30日下午1時飛往紐約。代行外務省北美局長職務的崔康一也與他一起現身首都機場。

飛美前先到北京與中磋商

特朗普29日透過推特發文：「我們針對與北韓的會商組成了1個超棒的團隊。峰會相關會議正在進行，接下來還有更多。北韓副委員長金英哲正前往紐約，這是對我的信（指特朗普24日給北韓領袖金正恩的峰會取消通知）的有力回應，謝謝你！」

金英哲抵北京後首先會見中國官員，隔日再搭機赴美，顯示北韓與美國會談前，仍不忘先與中國磋商。南韓總統文在寅26日與金正恩二度在板門店會晤，特朗普與日本首相安倍晉三也同意，在特金會前先舉行「特安會」，希望北韓能「完全且永久撤除核武、生化武器及彈道飛彈計劃」。

特安會6月7日於特金會前召開

日本首相安倍晉三與美國總統特朗普已敲定6月7日在美國華盛頓的白宮舉行高峰會談，安倍將再請特朗普利用美朝峰會的機會，協助解決綁架問題。日朝外長會談也可能於8月在新加坡舉行，日盼與北韓直接協定解決綁架問題。

安倍與特朗普將在6月7日的美日高峰會談中，針對6月12日可能在新加坡召開的美朝高峰會談交換意見並共用資訊，也將確認有關解決北韓綁架問題及廢核問題的因應之道。安倍擬再次拜託特朗普，在美朝高峰會談時協助解決綁架問題。

日本官房長官菅義偉30日在記者會上強調，「要讓美朝高峰會談成為解決核武、飛彈、綁架問題的會談，做好所有的準備是很重要的。」

此外，今年8月1日至4日在新加坡召開東協外長會議，往年都會參加的北韓也會出席，屆時可能舉行日朝外長會談。日本外相河野太郎對此表示，「去年也有接觸過，我想應該有可能」。

河野去年8月在馬尼拉出席東協外長會議時，曾與北韓外長李容浩站著談話，他事後表示，「已直接傳達了日方的立場」，至於今年會以怎樣的形式進行，河野表示，「是採取會談方式還是何種形式，目前尚未有任何決定」。

日本政府希望早日與北韓直接溝通，以解決綁架問題。特朗普若在美朝高峰會談中提出綁架問題，日本政府將視北韓領導人金正恩的反應，進一步研擬對策，並透過日朝外長會談的機會取得進展。

特金會在即美雷根號航母赴西太平洋軍演

以日本神奈川縣橫須賀基地為母港的美國海軍核子動力潛艦雷根號(USS Ronald Reagan)，29日上午10時左右自橫須賀出港，在美朝峰會之前、朝鮮半島情勢巨變之際，將赴西太平洋執行警戒任務，並與同盟國一同舉行軍演。

雷根號去年12月進入美國海軍第7艦隊司令部所在的橫須賀基地進行定期維修，當初預定28日出港，後來比原定計劃晚了1天出港。

在駐日美軍重整計劃中，航空母艦艦載機部隊今年春天將自神奈川縣厚木基地移駐至山口縣岩國基地。以往艦載機是在雷根號自橫須賀基地出港後，在千葉縣房總半島的太平洋外海進行降落航母訓練，為配合艦載機的移駐，美國海軍這次將以岩國基地為據點，在九州外海進行艦載機的起降訓練。

指揮作戰部隊的第5航母打擊群司令官馬克道爾頓(Mark Dalton)少將，28日在記者會上，說明雷根號出港的目的時表示，「這次是定期舉行演習訓練以及作戰行動」、「雷根號將繼承維持亞太地區的和平與繁榮之傳統」。雷根號將在海上與其他船艦會合，並將參加與同盟國一起舉行的聯合軍演。