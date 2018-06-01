盧巧音訪溫哥華 為SQ22參賽者打氣

(溫哥華消息)香港創作歌手盧巧音專程飛抵溫哥華為 SQ22 (第22 屆加拿大中文歌曲創作大賽)的參賽者打氣，並擔任決賽夜的特別表演嘉賓。盧巧音和夫婿Sammy @ Kolor 樂隊及好友Chris @野佬樂隊日前出席了 SQ22 的新聞發布會，與參賽者交流音樂創作的技巧和心得。盧巧音稱讚 SQ22 參賽者，用音樂帶出正能量！

加拿大中文電台總裁李方向盧巧音送上發光結他紀念座，以答謝她對 SQ22 的大力支持。盧巧音發現結他紀念座除了會發光之外，還會隨時間自動變色，對紀念座愛不釋手。

溫哥華對於盧巧音來說並不陌生，2002 年她曾來溫哥華舉行演唱會，而她跟加拿大中文電台的緣份，亦從一曲 《好心分手》 開始。盧巧音當年就憑此歌同時奪得本台的「2002 年加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜」的「全國十大金曲」和「溫哥華最受歡迎十大歌曲」，揚威加拿大。

16 年後，在今年的 4 月初開始，加拿大中文電台在網上舉辦了「盧巧音金曲票選」，邀請加國樂迷從 10 首盧巧音的歌曲當中，選出他們最愛的一首。經過 6 星期的票選，以及 1,008 位樂迷的投票，結果顯示加拿大樂迷仍然對 《好心分手》 這曲的鍾愛度不減，以 423 票擊敗其他 9 首盧巧音的金曲，再次成為加國樂迷的最愛。

6 位才華洋溢的加國音樂人，將會在第22 屆加拿大中文歌曲創作大賽（SQ22）」決賽一較高下，競逐「冠軍」 、「最佳歌詞」和「最佳演繹」三大獎項。