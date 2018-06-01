西雅圖臨時警察局局長落選 警察工會被「激怒」

（編譯：鍾詠鈺）西雅圖警官協會主席凱文•斯塔基（Kevin Stuckey）表示，選舉委員會宣布三名警察局局長候選人時的言論讓工會成員「非常失望和憤怒」。

斯塔基的一封信指出，前任理事會成員兼市長蒂姆•伯吉斯（Tim Burgess）淡化了該部門過去五年所取得的所有成就和改革。根據這封信，伯吉斯指出該部門需要從部門外聘請下屆局長。

斯塔基對廣播電台770 KTTH的傑森•蘭茨（Jason Rantz）表示，伯吉斯對於需要在該部門以外聘用人員的評論令人感到震驚與不滿。

斯塔基的評論是在臨時局長卡門•貝斯特（Carmen Best）沒有被委員會視為最終候選人之一的情況下宣布的。自去年年底，前任首席執行官凱瑟琳·歐圖爾（Kathleen O’Toole）離職後，貝斯特一直領導著該部門。斯塔基說，伯吉斯貶低了貝斯特的成就，「這是對在這麼短的時間內取得如此巨大成就的每一個部門成員的侮辱。」

根據斯塔基的說法，有一個「秘密的三人委員會」選擇考慮最終的候選人。

候選人名單已經被轉交給市長珍妮•德肯（Jenny Durkan），德肯將會面試所有候選人，並在6月底或7月初宣布她的決定。

斯塔基表示，「秘密委員會」選擇忽略貝斯特的資格，委員會拒絕貝斯特成為候選人是因為她在部門里工作，這是「有偏見和歧視的」。

在陣亡將士紀念日（Memorial Day）的假期週末，一些社區活動人士繼續表達他們的憤怒，最終在週二召開的兩次新聞發布會上，貝斯特的支持者聲討了這一結果。有人表示希望貝斯特加入決賽，而其他人則要求重新開放這次選舉。

最後，斯塔基說，他知道這個城市可以聘請任何市長德肯認為最適合這項工作的候選人，但他質疑選擇最終候選人的過程。