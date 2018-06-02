全球競爭力 香港跌下榜首居第2

瑞士洛桑學院發表2018年全球競爭力排名，過去兩年排首位的香港，今年跌至第二位，屈居美國之後，新加坡則排第三。香港在四項評分中，「基礎建設」表現最差，下跌三位至排名第23位，這項評分除了傳統鐵路等基建，亦包括科技和科學建設，健康和環境，香港在這三類指標排名介乎19至24位。

洛桑學院評估全球63個經濟體，根據「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」4項競爭力因素排名。「政府效率」和「營商效率」兩項香港連續4年排名第1，「經濟表現」排名由第11位升至第9位；「基礎建設」排名由第20位降至第23位。最終綜合總分99.162，不敵美國100分。

港府發言人說，政府致力提升香港經濟的競爭力和活力，是次排名是再一次肯定香港是全球最具競爭力的經濟體之一，香港會繼續努力鞏固競爭優勢。政府會更積極發揮「推廣者」和「促成者」的角色，推動經濟多元發展和提升香港的人力資本，擴闊香港的經濟基礎。

港府發言人又說香港在中國「十三五」規畫、「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展中扮演獨特角色，這些重要機遇會為香港經濟注入新動力。

港府財政司長陳茂波說，香港得分其實與美國非常接近，仍然非常有競爭力。他認為，美國減稅、美股及對未來基建的投資較正面，是美國奪冠原因。而香港落後於創新科技，政府會繼續投資科研項目，設立生物科技及人工智能大數據平台，並發展「科技人才入境計畫」，從外地輸入人才，提升香港競爭力。