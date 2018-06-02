巧合？伊萬卡獲中國新商標，特朗普誓言解救中興

中國本月授予伊萬卡·特朗普(Ivanka Trump)七件新商標，涉及包括圖書、家庭用品和座墊等廣泛的商業領域。在大約同一時間，特朗普總統發誓要想辦法不讓一家中國大型電信公司破產，儘管該公司在與伊朗和朝鮮等國做生意時違反了美國的出口限制。

巧合嗎？也許是。

不過，這個引人注目的時間巧合還是引發了聽起來耳熟的質疑，即特朗普家族的商業活動與其族長的國家統帥身份的關係問題。就在特朗普在安全和貿易等方面與北京爭論不休的時候，他的家族和以他的名字命名的公司正試圖在中國繁榮和潛力巨大的市場上用其品牌牟利。

專家們說，最近一系列的商標授權所需的時間似乎與伊萬卡以前的商標申請的一樣。但他們說，更廣泛地來看，伊萬卡在中國獲得的越來越多的商標系列及其家族在中國的商業利益引發了一個問題，那就是中國官員是否會給予特朗普家族一般人可能得不到的特殊考慮。

這些批評人士說，與伊萬卡做生意的外國政府知道，他們是在與總統的女兒打交道——她也是在白宮工作的人。

「一些國家無疑會認為這是討好特朗普總統的一種方式，」民主21(Democracy 21)組織領導人弗雷德·韋特海默(Fred Wertheimer)和位於華盛頓的公民責任與道德(Citizens for Responsibility and Ethics)團體領導人諾曼·艾森(Norman Eisen)寫道。艾森的團體上週六報導了最近的這批商標授權。

「其他國家可能會把他女兒的公司提出的商業請求視為他們不能拒絕的請求。」

伊萬卡的代表說，伊萬卡的商標沒有任何不妥之處，這些商標是為了阻止其他人用她的名字牟利。伊萬卡品牌的總裁阿比蓋爾·克萊姆(Abigail Klem)此前曾表示，品牌對商標的保護是「正常的商業行動」，尤其是在商標侵權猖獗的國家。由於週一是美國的假日，無法馬上聯繫到伊萬卡的代表發表評論。

中國的商標官員週一沒有回覆記者的置評請求。

5月13日，特朗普在一份出人意料的聲明中說，他正在與中國國家主席習近平一起，為挽救中國電信公司中興通訊(ZTE)的就業機會而努力。由於中興違反了貿易管制，美國官員禁止了美國公司向中興出售晶片、軟體和其他產品，之後，該公司陷入癱瘓狀態。在美國與中國互相威脅要對價值數千億美元的貿易徵收關稅的時候，人們普遍認為特朗普的聲明是向北京表示和解的潛在禮物。

就在特朗普聲明之前和之後，伊萬卡在中國獲得了數件期待已久的、帶有她名字的商標。

中國商標局的數據顯示，在有關中興的聲明出來的六天之前，中國表示已批准了伊萬卡的五件商標。在那之後的5月21日，中國又授予伊萬卡兩件覆蓋零食、香料和增白製劑的商標。目前，伊萬卡在中國總共擁有34件商標，這些商標可以讓她用自己的品牌在這個世界第二大經濟體獲得更多的好處。

專家說，這些事情的時間似乎是巧合，但在伊萬卡以前的商標申請獲得中國當局批准的速度問題上，這些專家對伊萬卡是否得到了特殊待遇存在分歧。

伊萬卡申請的六件商標是2017年3月提出的，第七件商標的申請時間更早，是2016年5月。北京天達共和律師事務所知識產權部門負責人馮超說，中國商標局批准商標通常需要18個月的時間。「從申請到註冊，這是非常快的，」他說。

美國王和王律師事務所的商標律師楊文玉(Laura Young)則表示，她沒有在時間上看到任何特別之處。她指出，根據中國法律，商標局應在九個月內完成對申請的審查，她的一些客戶在一年內就能得到結果。

儘管如此，楊文玉說，伊萬卡的名聲對她在中國的商標審批程序中可能有所幫助。特朗普的女兒在中國有很多粉絲，很多中國人稱讚她的相貌和財富。伊萬卡的女兒阿拉貝拉(Arabella)演唱中國歌曲的影片在網上瘋傳。

「看到名人申請時，檢查官會說：『哦，這個人我聽說過。』這讓他能更快地做出決定，比如果檢查官不確定、需要諮詢其他人或需要開會決定的要快。」