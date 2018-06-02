港人悼六四 支聯會：無關國家 關乎人道

六四事件下周逢29周年，香港支聯會27日舉行紀念遊行，參與民眾耐著31℃高溫，沿途高喊「結束一黨專政」到中聯會，隊伍中有首次參加的內地人，是為延續亡父遺志而來。支聯會主席何俊仁表示，早前有人稱喊「結束一黨專政」口號有違中國憲法、不能參加選舉，或使更多市民感不滿而出席六四晚會，強調支聯會不會受任何語言威脅而退縮。

蘋果日報報導，何俊仁認為，雖然有人威脅不可再叫「結束一黨專政」口號，但他們仍然會好好利用自由空間，講出理念，不畏強權、不怕打壓，直到六四事件獲得平反，直到共產黨還政於民，結束專政。

據報導，今年六四主題是「抗威權悼六四」，各支聯會常委都穿上今年的主題T恤，而T恤的背面印有支聯會五大綱領，「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，而「結束一黨專政」特別以紅色突顯重要性。

香港01報導，蔡耀昌指平反89民運及追究屠城責任是大是大非問題，市民不需要理會北京是否有另類想法，或使用「苦肉計」來鞏固香港人國家情感。他強調，當年香港市民支援北京學生，也不一定出於國家情感，如果港人撇開六四，完全不理會中國因素，才對香港最不利，呼籲港人應要基於普世價值悼念六四，促使北京政府面對歷史。

報導指出，蔡耀昌相信北京政府仍然不想提起六四，過往「八九六四」中被捕人士多年仍然未被釋放，他認為，悼念六四是出於人道主義和對公義的追求，港人不必理會北京是否利用六四集會鞏固港人國家情感。

他說，習近平修憲後，中國對維權人士打壓更嚴重，威權統治已「殺到香港」，他希望年輕人了解到香港與中國難以「撇清關係」，「你不理他，他也會搞你。」

據報導，六四燭光集會雖然年年如是，但蔡耀昌說能夠「挺到29年」，已經是一件不簡單的事，如果沒有每年集會，市民或早已淡忘，令反抗威權的力量更加薄弱。

對於悼念六四的形式，蔡耀昌指過往也有人在集會上唱較非傳統的悼念歌曲，但他強調，六四集會有一定規模，大會必須保持一定嚴肅性，對死者的尊重也很重要。他相信就算年輕朋友參與悼念活動，也並非為了看娛樂節目，而是希望尋求公義。

他歡迎年輕人就悼念形式向支聯會提意見，他說六四的核心需要傳承，如不能傳承到下一代，就偏離薪火相傳的意義。

報導稱，蔡耀昌近年嘗試到中學分享六四歷史，但阻力越來越大，校方常用不想政治化為由抗拒支聯會，只有少數學校接受支聯會到校內分享。他又表示，雖然目前學聯不再參加晚會，但支聯會會嘗試接觸其他學生組織。