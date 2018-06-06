「讀懂中國」叢書登陸2018美國書展

6月1日，在紐約賈維茨會展中心舉行的2018年美國書展上，中國外文局與國家創新與發展戰略研究會、國際著名智庫博古睿研究院（Berggruen Institute）在中國外文局展台共同主辦了「讀懂中國」叢書國際推介會暨合作出版簽約儀式。

「讀懂中國」叢書由國家創新與發展戰略研究會與中國外文局共同策劃實施，並由中國外文局旗下外文出版社以中、英文陸續出版。今年4月叢書在2018年倫敦國際書展上揭幕，參加此次美國書展的是首批出版的部分圖書，也是叢書首次在美國推介。

叢書編委會主任、國家創新與發展戰略研究會會長鄭必堅在致推介會的信仲介紹說，叢書編委會邀請了一批有豐富實踐經驗並對中國問題有著深刻觀察和研究的專家學者，就習近平新時代中國特色社會主義思想和改革開放四十年所走過的道路，特別是中共十八大以來以習近平同志為核心的黨中央治黨治國治軍的重要決策、重大進展及面臨的新形勢新挑戰等海內外關注的焦點問題作出專門論述。

外文出版社副總編輯胡開敏在致辭中介紹說，本套叢書邀請到當代中國各領域頂尖作者，從他們各自的專業領域和視角，呈現和解讀當代中國的不同側面。

鄭必堅在致辭信中說，「讀懂中國」叢書至少有兩點值得特別推薦：一是內容上的實事求是，二是風格上的生動具體。「『實事求是』是指我們的作者既不誇大成就，也不回避問題，而是從『兩重性』出發做出專業分析和判斷，將結論留給讀者；『生動具體』是指納入叢書的這些論著，不僅凝結著作者多年一貫的學術思考，而且展現了一個又一個有畫面感的故事，毫不晦澀、毫不做作。」

「所以，我們今天才有底氣將叢書第一輯15本中文版及其中的7本英文版書籍在紐約書展上隆重推出。」鄭必堅在致辭信中說。「『真金不怕火煉』，我們願意接受海內外讀者的檢驗。」

推介會後，外文出版社、國家創新與發展戰略研究會和博古睿研究院（21世紀理事會）的代表，就叢書海外合作出版等事宜簽訂了三方合作協定。

— 于淑均