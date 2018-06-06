醫療便宜又棒…港人赴台買房激增

台灣物價低、利率低、交通發達、學校多、醫療便宜又棒，吸引香港人赴台購屋熱潮不斷，外銀房貸龍頭滙豐銀行今年第一季房貸金額淨增加48億台幣(約1.6億美元)，較去年同期大增300%，港人赴台購屋衍生的貸款需求成為主要推升動力。

滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉指出，滙豐銀行第一季房貸業務表現不錯，原因包括自住客出籠，以及部分香港等民眾看好台灣居住品質，選擇在台灣置產。

香港房產仲介龍頭、中原地產台灣分公司高級副總經理張紹權也表示，今年前五月，香港居民來台看房與成交的案件都比去年同期要多，「喜歡靠近捷運站的物件」，族群面貌多樣，就業、投資、退休、移民的都有。

香港籍的張紹權說，香港人喜歡到台灣買房，主因台灣物價低、台北捷運與機場捷運等交通網路發達、學校選擇多，而且，台灣的醫療便宜又好。

星展銀、滙豐銀等業者指出，近幾年財管客戶吹起來台灣置產風潮，原因出在台灣房產較香港便宜、居住品質佳。

根據香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法，香港居民想申請在台灣居留，只要在台灣地區有600萬台幣(約20萬美元)以上投資，經過主管機關審查通過，就可以申請居留，連續居留滿一年，即可申請在台定居。

葉清玉表示，多數香港人喜愛台灣居住環境，道路寬大、路邊種植樹木，新大樓裝潢也美麗，台灣物價又較香港便宜，居住舒服，加以台灣不動產市場比香港便宜，港人在台置產風潮愈來愈流行。

銀行業者表示，香港人買屋喜歡的據點，偏愛市中心，例如台北或台中，尤其以新建好的大樓為主，偏好一次單買一層，其中，台中的房產價格比台北更便宜，加上近年居住品質提升，吸引不少香港財管客戶「錢」進中台灣。