不向中國壓力低頭！11國際企業 仍列台灣為國家

中國全面施壓國際企業，要求其官網及相關文件將台灣改列「中國台灣」。英國廣播公司（BBC）中文網調查上百國際企業官網，發現有11間企業仍把台灣列在「國家」欄目。

BBC中文網發現，包括蘋果公司、星巴克、微軟、三星等大部分公司在網站上不會直接使用「國家」這一字眼，而是改用「地區」、「城市」或是「國家或地區」來分類。

把台灣放在「國家」選項欄目，或把台灣稱為「中華民國」的企業包括：推特（Twitter）、網飛（Netflix）、HTC、普拉達（Prada）、香奈兒（Chanel）、ASOS、H&M台灣版網站、彪馬（Puma）、三越伊勢丹、肯德基、飛雅特汽車（Fiat）。

把台灣稱為「中國台灣」、「台灣地區」的企業包括：聯想（Lenovo）、惠普（HP）、路易威登（Louise Vuitton）、寶獅汽車（Peugeot）、戴姆勒（Daimler）、福特汽車、希爾頓酒店（Hilton）。本田汽車（Honda）則把台灣稱為「中華台北」（Chinese Taipei）。

至於其他處理方式的有，古馳（Gucci）在國際版網站的顧客服務查詢欄目，可以在國際目錄中找到中國，但找不到台灣，但點擊中國版網頁後找得到台灣的資料；Zara的國際版網站中台並列在地區，中國版網頁寫「中國台灣地區」。Uniqlo的國際版網站中台並列在地區，中國版網頁寫「台灣地區」；沃爾瑪（Walmart）在台灣沒有業務，但國際版網站，地圖標記中國部分時，沒有包括台灣。

BMW的官方網站國家列表中包括中國，沒有台灣，但台灣也有自己的網頁；豐田則在國家／地區選項中，香港、台灣特別放在線底下，以顯示與「國家」的不同。