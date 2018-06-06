特朗普再次逆轉，美國重燃對華關稅戰火

對中國態度軟化的批評令特朗普總統受到刺激，加上他不再那麼擔心北京破壞美朝峰會的能力，所以他改變方向，宣布美國將對中國加征關稅並實施其他懲罰措施。

不到一週前，美國財政部長史蒂芬·馬努欽(Steven Mnuchin)表示，貿易戰「暫停」，並在談判繼續進行期間擱置關稅提議。到了週二（5月29日），白宮發表聲明稱，美國將在下個月內繼續執行對500億美元中國進口商品徵收25%關稅的計劃。

特朗普的這次逆轉是白宮西翼曠日持久的思想鬥爭的最新轉折，一方是引導特朗普保護主義本能的經濟民族主義者，另一方是馬努欽等更主流的顧問，他們擔心關稅和投資限制會傷害股市，阻礙長期增長。

這一輪似乎是民族主義者贏了。雖然特朗普派商務部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)本週末前往北京，再次嘗試解決爭端，但知情人士表示，特朗普對第一輪貿易談判感到沮喪，擔心在核心問題之一中給民主黨提供了一個批評他的把柄。

除了新的貿易威脅，美國還加強了對中國的軍事制衡，取消了對中國參加大型太平洋海軍演習的邀請，並派遣兩艘海軍軍艦在南海幾個爭議島嶼附近航行。特朗普政府正在抵制中國在這一交通繁忙的水道上修建軍事設施。

「在所有問題上，本屆政府的權力平衡傾向於對中國採取更敵對的態度，」貝拉克·歐巴馬總統的前中國高級顧問傑弗裡·A·貝德(Jeffrey A. Bader)表示。但貝德警告稱，特朗普的關稅威脅可能依然是一種純粹的戰術行動，旨在迫使中國做出讓步，類似於他對美國幾個最親密的貿易夥伴所採取的做法。「我覺得，現在完全不能確定特朗普是否已不打算達成協議，」他說。

上週，特朗普政府宣布要進行一項全面的新調查，可能導致對進口汽車徵收關稅。貿易專家們表示，此舉意圖在《北美自由貿易協定》(North American Free Trade Agreement)談判中增加對墨西哥和加拿大的壓力。

截至本週五，美國給予歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁關稅臨時豁免將到期，這將引發一個問題，那就是，這些國家是會屈服於特朗普的貿易要求，還是進行報復。

向中國徵收關稅的聲明宣布數小時後，中國商務部指責白宮背棄承諾，儘管它暗示北京預料到會出現這樣的逆轉。「我們對白宮發布的策略性聲明感到出乎意料，但也在意料之中，」中國商務部的一份聲明表示。聲明還表示，中國將「捍衛中國人民利益和國家核心利益」。「這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識，」該聲明表示。

在5月19日結束的最後一輪貿易談判中，中美雙方發表了一份樂觀但措辭模糊的聯合聲明，表明在解決美國談判代表提出的一系列抱怨方面進展甚微。特朗普在競選總統期間把對中國採取強硬態度作為核心策略，經常談到要挑戰他認為的不公平貿易做法。

但他的顧問們對如何最好地實現這一點意見不一。馬努欽和羅斯等人專注於達成一項折衷協議，要求中國購買大量美國產品，以減少貿易順差，同時防止出現貿易戰。

特朗普對中國電信公司中興的處理成了又一個導火線。週五，他表示已達成一項協議，將允許這個近期因違反美國制裁而被罰禁止購買美國零部件的公司繼續其業務。這招致了立法者的大量批評，認為這是在放棄貿易上的更強硬措施，放過了這個與伊朗和朝鮮做生意的中國電信公司。

「他們是在考慮一個協議。是個不錯的協議……對#中興 和中國而言，」佛羅里達州共和黨參議員馬爾科·魯比奧(Marco Rubio)發推說。

紐約州參議員、民主黨領袖查克·舒默(Chuck Schumer)發推說，「如果政府通過了這份傳聞的協議，特朗普就是在幫助中國恢復偉大榮光了。」

據白宮現任及前任官員稱，特朗普對這些抨擊耿耿於懷。他們表示，在期中選舉年中，總統不希望在貿易上給民主黨人留下機會。特朗普對敦促他解決中興問題、尋求與北京停止貿易戰的馬努欽表達了不滿。

週二，白宮官員表示，他們會在6月15日前公布將受限於關稅的最終貨物清單，並會在不久後施行這些關稅。特朗普還威脅要對1000億美元的中國商品加征額外關稅，不過這目前還不會生效。