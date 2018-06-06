特金會首場敲定12日 民主黨：爛協議不如沒協議

千呼萬喚的「特金會」，終於敲定12日上午9點於新加坡舉行！兩週前白宮才宣布取消會面，經過北韓統一戰線部部長金英哲出訪美國，轉交金正恩的親筆信件給特朗普後，劇情才出現逆轉。但特金會距離正式會面還有一週，隨時仍可能出現變數，可以確定的是，這次會談的目標非常明確：核武與制裁，北韓二選其一。民主黨人則警告，特朗普不要隨意簽訂任何不符合美國利益的協議。

特朗普：兩國相處融洽

白宮新聞發言人桑德斯4日向外公布，美國總統特朗普將於12日，與朝鮮領導人金正恩進行首次會面。她同時表明，除非北韓實現無核化，否則美方不會取消現行的所有制裁措施。此番話暗示了美國的態度，亦為「特金會」的討論內容定調。然而，特朗普似乎嘗試在會面前為美方強硬立場進行降溫，他強調，自己不想再用「最大壓力」（maximum pressure）這個詞來敦促北韓實現無核化，並認為雙方現正處於相處融洽的階段。

到底金正恩那封被特朗普形容為「有趣」（interesting）的親筆信件內容是什麼，為何能改變特朗普的態度？桑德斯拒絕詳細說明。據《法新社》引述桑德斯在記者會上表示，「我們感覺事情正在持續向前推進，並取得了良好的進展。一系列的準備工作將繼續進行，直到會面。」外界預期，兩國將於下週會面時簽訂協議。

爛協議不如沒協議

《BBC》報導，有民主黨員擔心，一般首腦峰會需要數月時間籌備，而特金會準備時間倉促，將會影響美方在談判桌上的表現。其中7名具影響力的民主黨員發信警告特朗普，若要簽訂協議，必須是永久性的，並且在沒有核實平壤政府是否已放棄核武器前，簽署任何緩解制裁協議的都是「爛協議」（bad deal），並應維持或加強制裁。

民主黨參議員梅南德茲（Robert Menendez）向記者表示，特金會將是一場歷史性的峰會，但他擔心，特朗普缺乏真正意義上的朝鮮戰略，並會因而浪費了這次歷史性的機遇，最終把國家與盟友的安全推至危險邊緣。

據《路透社》報導，要放寬現行對北韓的制裁，均需得到國會3分之2成員表決通過，共和黨目前只佔51個議席，若沒有得到民主黨的支持，特朗普難以放寬制裁。因此，民主黨絕對有能力阻止任何於12日達成的不符合條件的協議通過。

白宮發言人桑德斯4日表示，第一次會談將於新加坡時間12日上午9時舉行，暗示可能不僅一場；桑德斯並說，總統特朗普每天都聽取有關北韓的國安簡報。

新加坡推紀念幣

新加坡這一次扮演東道主角色。新加坡總理李顯龍最近接受媒體採訪指出，美國與北韓選擇在新加坡見面，說明兩國都把新加坡當成朋友，新加坡也是兩國政治上能接受的場地。身為東道主的新加坡除全力辦妥特金會後勤事宜外，更推出具有歷史紀念意義的特朗普與金正恩握手圖案的紀念幣。這個紀念幣一面印有美國和北韓國旗、握手姿勢圖案，以及新加坡峰會與2018年6月12日的舉辦日期。另一面印有世界和平字眼，及象徵和平的鴿子等圖案。