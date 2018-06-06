40年來最大規模噴發 瓜地馬拉火山熔岩已釀62死

瓜地馬拉3日接近中午時傳出富埃戈火山（Volcán de Fuego）爆發。瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）已針對受影響最嚴重的3個地區發布紅色警戒，全國其他地方則發布橙色警戒。

瓜國災害防治署（CONRED）表示，岩漿形成的河改道流入山腳的羅迪歐村，導致房屋被摧毀、屋內的人慘遭燒死。當地拍攝畫面顯示，部分逃生不及的罹難者成焦屍，倒臥在道路上的岩漿，全身被灰色的火山灰覆蓋，救難人員還從火山灰中挖出一具罹難孩童的遺體。3日晚間因光線不足及危險因素，救援行動已經暫停，等待4日一早再度展開。

富埃戈火山在西語意為「火之火山」，位於瓜國首都瓜地馬拉市西南方約40公里，是中美洲最活躍的活火山之一。3日是富埃戈火山今年第二次噴發，也是自1974年以來威力最強的一次。瓜國首都機場目前因火山灰影響而關閉，當地逾3100人被迫撤離，政府估計這次爆發將影響約170萬人。

海拔3763公尺的火峰火山噴發，將火山灰吹向周遭地區，讓許多植物和樹木變成灰色，並覆蓋了街道、汽車及人群。火山灰佈滿全身的農民忙著逃命，民防人員試圖將他們遷移至避難所。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，緊急事務處理署（CONRED）秘書長卡巴納斯（Sergio Cabanas）稍早表示，火山噴發影響逾170萬人。他指出，死者包含一名民防官員。

他還說，有3000多人因為火山噴發而被撤離，噴發影響火山周邊的鄉村社區，包括相當受遊客喜愛的西班牙殖民時代城鎮安地瓜（Antigua Guatemala）。

消防隊員說，他們看到部分民眾受困，但道路被火山碎屑流覆蓋而中斷交通，他們一直無法救出這些人。國家防災管理局在推特貼文引述桑傑士的話表示，目前火山持續噴發，且還有很大可能會飄落大量火山碎屑。

瓜地馬拉救難人員4日恢復搜尋火峰（Fuego）火山爆發後失蹤的居民，這座火山噴出了高聳的煙柱與火紅的碎石，造成至少25人喪生。

當局警告，死亡人數可能會更多。緊急事務處理署（CONRED）秘書長卡巴納斯（Sergio Cabanas）說：「有些人失蹤了，但我們不知道有多少。」他說，火山山坡上的聚落，現正逐一清點居民。

卡巴納斯說，死者的致死原因，是遭火山噴出、快速飛射的燃燒中物體擊中，其中以南坡聚落的死亡人數最多，包括若干兒童在內。

法新社記者目擊，在聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes）的瓦礫中，有3具遺體遭焚燒，救難人員、軍人和警察在這個地點拼命搜尋生還者。