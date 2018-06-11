去哪里品好茶 · 西雅圖茶趣

文| Jane

說到雨城西雅圖，更多人熟知是兩部名為「西雅圖不眠夜」和「北京遇上西雅圖」的電影，以及人盡皆知的星巴克。其實，在歷史原因和近現代人文發展的雙重作用下，西雅圖所形成的「全美最民主」的開放風格，為中國茶文化早早地打開了大門。在此居住期間，我四處拜訪了大小各類風格的茶室，也接觸了業內動態，希望以此文來向大家介紹中國茶葉在西雅圖的現狀。

西雅圖的茶館形態總體大致分三種：

一是位於中國城和主要商業街區的，對所有客人開放營業，可以品飲不同種類的茶葉，經營者既有來美多年的華人移民，也有本地商家；

二是獨立工作室概念的茶室，美國法律允許在自己的家裡註冊成立公司，因此主人可以把房子或一個房間裝修好，來喝茶的客人事先網上預約，有獨特的喝茶體驗感；

三是咖啡、茶、遊藝娛樂的綜合體，包括英式下午茶、長盛不衰的各式珍珠奶茶奶茶、貓咪咖啡等。

以下分別是各類茶館的一些代表，風格迥異，各具特色：

基本款茶馆

B.Fuller’s Mortar & Pestle

是一家極具道具特色的茶館，是家族生意，老闆是西雅圖本地人，到訪過中國多次，結合自己的愛好形成了鮮明的風格。紅茶散茶有正山小種，印度錫蘭，大吉嶺等，以及部分烏龍茶。更多的是拼配花草茶和各式香料，而試管包裝亦很奪人眼球。他家每年參加西雅圖茶博會時，員工都戴高帽，著中古世紀服裝盛裝出席，另值得一提的是茶葉品質非常好。

The New Century Tea House

從業幾十年的傳統中式茶館，只賣中國茶，茶葉種類較全，季節性的龍井，生普熟普，鐵觀音和烏龍，花茶紅茶白茶，以及安化黑茶，都可以在這裡找到，所以經常顧客盈門。老闆是廣東老移民，對英德紅茶和綠茶特別熟悉。茶具也很多，蓋碗茶壺茶盤等一應俱全。若想在西雅圖線下一站式購買與茶相關的所有，首選是這家。

獨立茶室

Zen Dog Tea Gallery

Zen Dog的主人Larry Murphy, 是個地道的中國痴，僅憑著一次在中國的短暫茶旅，硬是把自己的整個房子都改造成了中式茶樓。所有的裝飾和茶具都是中國風，後院有茶亭、石磨和錦鯉池，樓上有國畫，地下室有陋室銘屏風和清明上河圖，甚至麻將桌。它的茶葉以散茶為主，紅茶綠茶和普洱均有，來到這裡，彷彿穿越回了國內。能把喝茶這樣一件事做到極致，令人深感佩服。

Teabook Tea Studio

Teabook Tea Studio的主人Jeffery，中文名麥傑飛，說一口流利的中文，也算得上是一位茶痴了。自17歲起就在雲南學茶，數年後開始經營自己的茶葉公司，開放了自家的客廳作為品茶室，接待各方愛茶人。只是從去年開始，他本人決定繼續深入研習普洱茶，所以茶室關閉了，但我們和許多茶友都在那裡留下了非常美好的回憶。

Fairmont Olympic Tea

就是頗有名氣的本地Georgian飯店下午茶，坐落在五星級Fairmont酒店裡，這座建築已有100多年歷史。挑高的空間、奢華的帕拉迪奧式建築、巨大的水晶吊燈，整體環境優雅，是約會見面的好地方。聽說這間的司康餅很英式風味，有不少人推薦；週末還提供配香檳酒的下午茶。成人$49一位，兒童$22，最好提前預約。

Cederberg Tea House

可能是全美唯一一間南非茶館，店主母女倆製作並售賣傳統的南非茶點，著名的有Rooibos Latte（以Expresso機器壓制南非國寶茶葉煮製的香濃拿鐵），和Rooibos Fresh（蘋果汁融合國寶茶），以及秋葵布丁等美味甜點。在五月份的時候，老闆宣布他們要搬回約翰內斯堡了。不過之後他們的招牌南非國寶茶拿鐵還會繼續在新的日本市場裡銷售。

茶の道

由於歷史的原因，日本茶道在西雅圖的傳播和影響也較為深遠。每年春秋兩季，在植物園附近的日本花園內的茶坊，都會舉行賞花品茶的活動，吸引了許多抹茶愛好者和遊人。此外，中國城還有專門提供抹茶和煎茶品飲的茶室，一些飲食品牌也會和日本花道展示、茶道表演合作，為客人提供綜合體驗。

至於每年一度的西北茶博會（Northwest Tea Festival），更是西雅圖愛茶人在秋天的一大盛事。來自本地和世界各地的茶商都會匯聚一堂，展示各自引以為豪的茶葉。同時還有不同主題的講座，涉及到了各個種類茶葉的知識和發展趨勢；所有人來參加茶博會的人，無論種族、性別、年紀，都可以互相交流，免費品嚐自己的喜愛的茶，熱熱鬧鬧地分享。

愛喝茶的人們也時常聚在一起分享自己的好茶，尤其是某些節慶的時候。感恩節、聖誕節前後、新年假期，戶外寒冷潮濕，大家就齊聚溫暖的室內，茶友間分享和慶祝，喝茶氛圍其實也和國內差不了多少。

西雅圖不同國籍的人仕，愛喝茶的，都具備相當專業的茶葉背景知識，要麼對某一品類的茶特別鍾愛，要麼願意發揚神農嘗百草的精神，盡量喝個遍，再自己慢慢品嚐。相對來說，喜歡熟普的人更多一些，烏龍茶很受歡迎，大多數喝茶人都對香味好的茶葉接受度高。

最後向大家介紹一位熟諳各類紅茶、曾在中國生活工作長達五年之久的茶人Greg。他了解中國、美國、俄羅斯、以色列的茶文化，閱讀過許多茶書，喜歡書法和傳統文化的「禪」，最愛的詩人是蘇東坡。

有朋自遠方來，不亦樂乎；有茶友在大洋彼岸的西雅圖一起賞花聽雨喝茶，我並不覺得自己離中國格外遙遠。茶真正拉近了中西方距離，作為一種文化交流的途徑，是滲入到了日常生活裡，異國喝茶，會是一番不一樣的體驗。