李錦記與亞米網攜手 全美首發義賣「鋒味李錦記櫻花蝦XO醬」

為慶祝李錦記創業130周年，李錦記特別與名人廚師謝霆鋒及米芝蓮二星名廚譚國鋒師傅，攜手研發自成一格的醬料「鋒味李錦記櫻花蝦XO醬」，將李錦記百年製醬經驗及對品質的堅持，與鋒味私房食譜的創意和對美食的想像力完美融合，締造頂級滋味。

為發揚「造褔社會，共享成果」的企業文化，李錦記將於六月九日至十五日期間，舉辧全

美首批限量珍嚐版義賣籌款活動，透過北美最大的亞洲商品購物平台「亞米網」，義賣

130瓶「鋒味李錦記櫻花蝦XO醬」，所籌得款項悉數捐給位於洛杉磯 La Verne市的非牟

利機構 Sowing Seeds for Life。

李錦記XO醬自90年代推出以來獲得無數美食家的愛戴，讚譽其為「東方魚子醬」，是最

能代表香港經典美食之一，是次與《鋒味》聯手推出新口味XO醬，選用上等櫻花蝦、乾

蝦、名貴乾貝等材料精製而成，配以辣椒帶出溫和的辣味，食法千變萬化，既可作為餐前

或伴酒小食，亦能與中式點心、粉麵、粥品及壽司互相配搭，而用於烹調肉類、蔬菜、海

鮮、豆腐、及炒飯等更能帶出食材滋味。

「亞米網」與Sowing Seeds for Life對是次義賣籌款活動均感到非常興奮。適逢李錦記創

業130周年的盛事，期望藉著頂級滋味的「鋒味李錦記櫻花蝦XO醬」，透過「亞米網」

成熟的電商平台以及優質的客戶服務，取得最大的成果，讓Sowing Seeds for Life運用所

籌得的善款，造褔社群。

關於李錦記

李錦記由李錦裳先生於1888年創立，歷經130年的持續發展，李錦記已成為一個家喻戶曉

的醬料王國，成功打造出「品質與信心標誌」的國際品牌。李錦記集團跨越三個世紀，歷

經幾代人的艱苦奮鬥，已發展成為世界醬料調味品行業中具領導地位的跨國企業，今天逾

200種產品，分銷網絡遍佈全球超過100個國家和地區。如欲瞭解更多有關李錦記的資訊

，請瀏覽www.LKK.com。

關於亞米網

亞米網（Yamibuy.com）創辦於2013年，主營最具特色的亞洲商品，涵蓋食品、美妝、

養生、電器、圖書等類別。經過近幾年的飛速發展，亞米網在北美華人圈建立了良好的品

牌形象，成為北美華人線上購物的首選，平均每十個在美華人就有一個是亞米網用戶

。2017年，亞米網登上Inc. 500/5000 榜單，位居第170名，成功躋身全美國成長最快私

營企業500強。

關於Sowing Seeds for Life

成立於2005年的褔利機構及食物銀行Sowing Seeds for Life，致力幫助有需要的家庭及兒

童。不但提供食物援助，並設有房屋及教育等的轉介服務。每年平均發放多達一百萬磅食

物，每月逾六千人受助。