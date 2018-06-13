「再世鄧麗君」林吉玲獨家專訪

林吉玲，台灣歌手，室內設計師。她曾應電視劇編劇及作詞者陸醒華先生的邀請，錄製主唱紅極一時的古裝劇「雍正小蝶年羹堯」的片尾曲《在乎》。1995年參加美國太平洋電視公司舉辦的「鄧麗君之歌—懷念歌唱比賽」獲得美加地區冠軍。同年赴台北參加由中華電視公司主辦，香港、新加坡、美國三地電視公司協辦的「鄧麗君之歌—懷念歌唱比賽」全球總決賽總冠軍。1998年推出個人的首張國語專輯唱片《我懂》。1999年推出個人的第二張國語專輯唱片「自私」。

迷路

很多人都沒有方向感，當然，本記者也是其中的一個。林吉玲因為獲得「鄧麗君之歌—懷念歌唱比賽」，美加地區冠軍，所以，她要參加台北全球總決賽。演出公司要她去A地方，結果她卻到了B地方，幸虧，對工作認真的她，總是提前一天到達演出場地，以至沒有耽誤演唱，結果，她還獲得全球總決賽總冠軍。

因由

小時候，他哥哥是鄧麗君的超級粉絲，曾經偷偷的去看鄧麗君的演唱會，因為當時哥哥年紀很小，所以，不敢告訴父母。後來，哥哥還買了鄧麗君的專輯大碟，從此，她對鄧麗君的歌產生了濃厚的興趣。因為林吉玲與鄧麗君的聲線有點相似，所以，她也沒有特別去模仿鄧麗君，只是運用自己的天賦，去自然的演繹鄧麗君的歌曲。

憑歌寄意

今年是「一代巨星」鄧麗君逝世23周年，世界各地的歌迷都會到台灣金寶山墓地懷念她。當年，她在獲得全球總冠軍的第一個母親節，參加台灣的紀念鄧麗君演唱會，當時，鄧麗君的媽媽和弟弟也在現場，她馬上清唱「娘心」這首歌獻給在場的觀眾。今次是林吉玲首度來西雅圖表演，當晚，她同樣演唱「娘心」這首歌，她的聲音宛如「再世鄧麗君」，令觀眾聽得著迷。這首歌代表母親對海外遊子的撫慰和鼓勵，「娘心」就是少女的心思，對她來講，意義真重，也代表對鄧麗君的敬仰。

未來計劃

雖然她是一個室內設計師，可她更喜歡唱歌，希望下次，她會帶更多的歌曲，給西雅圖的觀眾。