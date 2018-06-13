56童「活人獻祭」 躺600年挖出頭髮還在

考古學家上月在祕魯挖到56具孩童骨骸，有些骸骨上還能看見頭髮，推斷年代是大約距今600多年前。考古證據顯示，當時的南美洲受聖嬰現象影響下起暴雨，引發大洪水，推測可能是古人為祈求雨停所做的祭祀行為。

這批兒童骸骨在5月初於祕魯沿海城市萬查科（Huanchaco）被發現，年齡約為6到8歲的孩童及11到14歲的青少年，大部分都被衣物包起來，因此推斷這些包覆屍體的衣物是事前準備的，初步推定被掩埋的時間是西元1200年到1400年間，目前尚未確認死因。另有30頭羊駝骨骸同時被發現。

萬查科考古計畫的領導人柏梅斯特（Gabriel Prieto Burmester）博士提到，地球上沒有任何一個地方同時埋有那麼多骨骸。參與計畫的杜蘭大學（Tulane University）考古學教授維蘭諾（John Verano）則說，可以確定這些孩子們是在儀式中被犧牲的，因為證據顯示他們都很健康。

事實上，萬查科4月時也曾被發現多達140具的孩童骨骸，還伴隨200隻羊駝，跟這次發現的骨骸距離不遠，年代也接近，另外也有化石證據顯示，大約距今600多年前，南美太平洋受到「聖嬰現象」襲擊，許多地區下起異常大雨，造成大淹水，可能是當時的人民為了祈求讓大雨停止，才做出大量活人獻祭的儀式。