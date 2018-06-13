AIT新館落成 「展現美對台堅強承諾」

美國在台協會（AIT）內湖新館12日舉行落成典禮，包括美國國務院主管教育文化的助理國務卿羅伊斯、AIT主席莫健與聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博等人，都抵台出席活動。

此外，蔡英文總統、行政院長賴清德和前總統馬英九等人，許多國內藍綠政要也都將出席AIT內湖新址啟用典禮。

外交部說，美國政府特別指派羅伊斯專程來台，代表美國政府出席啟用典禮，她是繼2015年國務院經濟商業助卿芮福金訪台以來，美國務院訪台最高層級官員。

莫健則是兩度派駐台北，曾擔任白宮國安會中國事務主任及亞洲事務資深主任，嫻熟亞洲及兩岸事務。去年，蔡英文過境美國時，莫健都親自前往迎送、全程陪同。外交部認為，莫健此行將有助雙方在既有基礎上，持續深化各領域的合作。

外交部表示，美國政府在台斥資興建新館舍，且決定租用內湖新址長達99年，充分展現美方依據「台灣關係法」及「六項保證」對台灣堅定不移的承諾。

哈博指出，AIT內湖新館展現美台關係的重要性，未來在國會參眾兩院，美台之間的關係，將會持續深化，華府對台灣的承諾，也會比以前更強，未來也會持續。他說，AIT新館是美國在台灣2.55億美元的投資，「展現出美國對於台灣的承諾，是很堅強的」。

哈博表示，在美國國會共和黨和民主黨不是一直相處融洽，但最近一致通過台灣旅行法，很罕見，期待未來有高層的交流和互訪，雖然他不是總統，也不是國務卿，但希望未來能看到高層交流。

北京曾「畫紅線」 促美別派高官

另一方面，據華爾街日報引述未具名美方官員說法，北京當局曾「畫紅線」，敦促華府不要派部長級官員出席AIT台北新館落成典禮。

這篇發自台北的報導表示，北京指出，美方若派高層官員赴台，將違反美台保持非官方關係的諒解（understanding）。華府則回應表示，美方對台支持與過去一致，並恪守與北京的多項協議（agreements）。