特朗普殺出回馬槍，G7 峰會以混亂告終

美國政府對全球貿易的批評正加劇與盟友之間的緊張關係，國際間首次出現在發出聯合公報後隨即鬧翻的事態。

七國峰會在加拿大舉行，但在發布公報強調全球貿易的重要性後，才過幾分鐘，加拿大總理特魯多與美國總統特朗普發生了爭執，特魯多強調加拿大的實力與獨立性，並將針對鋼鋁稅進行報復，而特朗普則直接撤回了對公報的支持，這是前所未有的事態。

德國總理梅克爾聞訊表示，真是令人感到壓抑。一位歐洲資深外交官也指出，特朗普參與了聲明的起草，但最後卻未批準，有點失望。特朗普離開峰會後突然發布推文，拒簽聯合聲明，粗魯的舉動震驚歐洲政壇。

德國媒體11日評論說，這場峰會結束後，美國再也不是西方的領導國家。「世界報」（Die Welt）也對此評論說，特朗普在這次峰會上展露真面目，他的驚人之舉不是意外，而是預告歐洲接下來得面對的新情勢，從今以後，美國再也不是西方的領導國家。

該報指出，鐵幕倒塌後，全球7個主要經濟體在民主和法治的基礎上累積了許多財富，原本維繫國際貿易的信任，如今被粗暴的自私取代。這個世界跟以前完全不一樣，歐盟應該立即與其它西方國家另謀方案。

「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）也指出，特朗普用推文毀了七大工業國集團，在這歷史性的時刻，總理梅克爾（Angela Merkel）應該以前總理柯爾（Helmut Kohl）為師，與法國肩並肩強化歐盟的影響力。 該報呼籲，德國唯有身為強大歐盟的一部分，才能克服特朗普帶來的挑戰。

特朗普在新聞發表會上直言，美國以前就像肥羊一樣任人搶劫。而他在推特上更直指，特魯多是虛假陳述，事實是加拿大對美國人民收取大量關稅。

而白宮的重要經濟幕僚庫德洛跟納瓦羅在受訪時更進一步攻擊特魯多，表示加拿大真的從背後捅了美國一刀，更暗示特魯多如此做將會下地獄。而加拿大外交部長則回應，特朗普對鋼鋁稅的論點，對加拿大人而言是荒謬的侮辱。法國總統馬克宏則強調，國際合作不能以憤怒來進行，法國將會繼續維持對公報的承諾。

在《金融時報》上已有社論批評，特朗普對於他國關稅存在一種妄想，即美國被其貿易夥伴欺騙，實際上如歐盟的關稅其實與美國大致相同。且特朗普顯然沒有把 G7 視為先進民主國家的陣營，而是試圖拉攏俄羅斯。

雖然七國峰會中已強調將遏制俄羅斯對民主體系的破壞，只要莫斯科仍未履行明斯克協議，西方將繼續對俄羅斯制裁，並阻止外國干預民主選舉。不過特朗普卻提議讓俄羅斯重回峰會，他強調這對所有國家都有好處，但目前其他成員國都反對這樣的想法。

在與特朗普協商無果之後，各國正積極尋找新的出路，日本試圖恢復了 TPP，而加拿大及墨西哥也將努力改寫 NAFTA。梅克爾也站出來表示將捍衛歐洲的價值觀，並掌握自己的命運。目前德、英、法仍表示繼續支持公報。

不僅如此 G7 為接下來一連串政經事件開了一個不怎麼還好的頭，基於事前相關人士透露出的一些言論，特朗普與金正恩的會面恐怕也不會有什麼太好的消息。市場情緒相當緊張，雖然未必會重挫，但避險需求已明顯升高。