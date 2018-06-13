上合峰會 微笑落幕 習近平暗批G7 撥300億專款

「上海合作組織」元首理事會10日下午在山東青島閉幕，中國國家主席習近平強調，反對任何形式的貿易保護主義，將加強「一帶一路」建設合作和發展戰略對接，並宣布以人民幣300億元(合46億8800萬美元)等值金額設立上合組織專項貸款。

此次會議是上海合作組織擴充會員後召開的首次峰會，是習近平首次以國家主席身分主持上合峰會，也是今年中國第二場重大主場外交活動。包括俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等人都與會。

上海合作組織峰會在2001年在上海成立，共有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度等八國，上合組織是迄今唯一在中國成立，並以中國城市命名、總部設在中國的區域性國際組織。今年印度和巴基斯坦首度以會員身分與會。

習近平在會上表示，要進一步宏揚「上海精神」，各國應齊心協力共同構建上合命運共同體，建設共同繁榮、開放包容的世界。他提出五項建議，一是凝聚團體互信的新力量；二是築牢和平安全的基礎；三是打造共同繁榮發展的強勁引擎；四是拉緊人文交流合作的共同紐帶；五是共同拓展國際合作的夥伴網路。

習近平指出，經濟全球化和區域一體化是大勢所趨，上合組織將「反對任何形式的貿易保護主義」，並「加強『一帶一路』建設合作和發展戰略對接」，促進經貿、投資、金融、互聯互通、農業等領域合作。

針對第二點築牢和平安全的基礎，他表示，成員國將落實打擊「三股勢力」上海公約、反恐怖主義公約、反極端主義公約等合作文件，並加強反恐情報交流和聯合行動，以期有效打擊「三股勢力」、毒品販運、跨國有組織犯罪及網路犯罪。成員國也會繼續發揮「上海合作組織—阿富汗聯絡組」作用，共同維護地區安全穩定。所謂「三股勢力」，按上海合作組織定義，為「暴力恐怖勢力」、「民族分裂勢力」及「宗教極端勢力」。

中共官方央視新浪微博10日中午發出兩張照片，顯示在青島召開的上合組織峰會和在加拿大召開的G7峰會的差異：一邊是習近平當東道主笑容滿面的上合峰會，另一邊是德國總理梅克爾等人與川普總統對立爭執的畫面。微博貼文稱「同一天兩個會，兩張刷屏的照片」，頗有嘲諷G7的意味。