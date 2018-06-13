特金會的歷史破冰：「韓半島完全無核化」的共同宣言

一波三折的世紀「特金會」，12日終於在新加坡正式登場。美國總統特朗普與北韓領導人金正恩，在上午歷史性的會談後，雙方於會後簽署共同聲明，確認「韓半島完全去核化」等共識。儘管一切看似圓滿，但空洞的協議內容，也不意外地惹來輿論諷刺。

此次特金會，是美國現任總統與北韓領導人，史上破天荒頭一遭的高峰會。但事實上，美朝雙方過去在1994年及2005年，已曾就朝核問題協商簽署協議，卻都隨後紛紛「流局」，未能執行。此次特朗普與金正恩，在過去的協議框架上，進一步針對「韓半島和平去核化」、「終止65年的韓戰狀態」以及「美國與北韓關係正常化」等3大項目進行會談。

在核武議題上，特朗普態度十分堅定，在會前便要求「完全、可驗證、不可復原的去核武化」（CVID）；金正恩則希望，去核化能解禁美國帶頭對對北韓長年的國際制裁，並得到美方承諾，去核化進程不威脅金氏政權及北韓國家安全。兩人在此立場上彼此不退讓，會前頻頻叫陣的火藥味，甚至讓特金會一度在5月24宣布「泡湯」，峰迴路轉之下，又跌破眾人眼鏡「復活」舉辦。

「很高興在新加坡跟你見面！」當地時間上午9點鐘，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩，各自驅車抵達峰會場地——聖淘沙島的嘉佩樂酒店。韓國媒體報導，金正恩為展示「長幼有序」的禮儀風範，比較他年長近40歲的特朗普，早了7分鐘抵達會場。

在嘉佩樂酒店的一排美朝國旗前，特金兩人各自緩步走向對方，握手長達約12秒。然而或許是顧忌北韓國內輿論，加上北韓媒體亦罕見破格報導特金會，金正恩的神情比起上次「本是同根生」的「文金會」同胞會談，顯得較為內斂沉穩。兩人握手後，前往準備會談時，金正恩向特朗普說道：世人會認為，這一切是科幻電影裡的幻想吧！

兩人一改會前的針鋒相對，一片祥和。特朗普向媒體表示，與金正恩同席「十分榮幸」，「我們將要進行一場偉大的會談！我想，我們會取得巨大的成功！」金正恩亦表示：「走到這一步不容易…舊有的偏見跟作為蒙蔽了我們的視聽，但我們能克服一切。」

雙方在9點15分，正式展開一對一的私密對談，各自僅有一名貼身翻譯在側。與此同時，與2位領袖同行的美朝代表團，也在場外會晤。會議進行約38分鐘後，兩人比表定時間更早地步出陽台，向國際媒體團揮手示意，金正恩面帶微笑，特朗普則再次強調，會議「很好很好，關係好得很！」隨後，雙方展開幕僚代表團加入的擴大會議。

會議中，與特朗普一起坐上談判桌的左右手幕僚有國務卿龐培奧（Mike Pompeo）、國家安全顧問波頓（John Bolton）等人；金正恩則協同副手——北韓勞動黨中央委員會的副委員長金英哲、外長李容浩——等人。

同一時間在場外，促成特金會的重要推手——南韓總統文在寅——也在青瓦台與官員幕僚一同收看實況直播。文在寅表示，特金會前的夜晚，是個「失眠之夜」，頗為掛心美朝峰會。

據英國《獨立報》報導，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）稍早也向媒體重申他於11日特金會前夕的發言，表示北韓軍方「一切靜悄悄」，而美軍駐南韓的2萬8,500兵力，「是首爾跟華府要談的」，不影響美朝峰會。

幕僚會議後，特朗普與金正恩依官方流程，從11點30分開始共進午餐。英國《衛報》記者伯格（Julian Borger）表示，餐敘上的氣氛似乎較為放鬆，特朗普甚至向攝影師打趣：「你有幫我拍出美照嗎？看起來人很好，又帥又瘦又完美的那種？」金正恩對此則表情略帶驚訝。

午餐之後，特朗普突向媒體透露「兩人將簽署共同聲明」，卻又大賣關子，僅一再強調特金會「比任何人所想的都還要好」，不明言具體內容，掉足眾人與採訪團的胃口。約1小時後，美朝才終於正式簽署共同聲明。據《路透社》報導，共同聲明共有4大重點：

美國與北韓依人民對和平與繁榮的渴望，致力共築美朝新關係。 兩國將為韓半島的長久及穩定共同努力。 再次確認4月27日的「板門店宣言」，北韓將致力「韓半島的完全去核化」。 美韓雙方承諾尋找兩韓衝突下的戰俘、失蹤軍人（POW／MIA ）遺體，並立即返還身分經確認者。

金正恩政權重申「韓半島完全去核化」的立場，特朗普則同意承諾保障北韓安全無虞。簽署儀式過後，特朗普表示「我們共度了很棒的一天」、「他（金正恩）真的很愛的國家！」、「我們還會見很多次面的」，給予特金會及金正恩極高的肯定。

會後，特朗普也不意外地在推特上，發出幕僚們開會的照片，邀功表示：「未來的後續工作已經在進行了！」並在接受媒體採訪中表示，「我信任他、他信任我」。

另一廂在太平洋的彼端，伊萬卡．特朗普似乎也掛心著特金會的進展，今早在推特上發表一則貼文，標明來自中文俗語，被認為是翻譯自中國當地的流行語「你行你上，不行不要吵」。上海復旦大學的歷史教授魏峰對此分析，該則貼文是在諷刺中國，「辦不成大事的，不要試圖來瞎攪局。」

不過，不為所動的中國外交部長王毅仍在特金會後發表聲明，稱特金會為「歷史性的峰會」，肯定韓半島無核化的共識，表示兩人能好好坐下來平等對談，實屬不易。

但對於美朝峰會，記者伯格卻認為，聲明「言詞含糊」，雖承諾將由美朝高級官員持續推展峰會的成果，但卻與過去兩次美朝的核武協議內容相似，並無突破性的進展，並且未提到CVID。

國際廢除核武器運動執行董事（ICAN）芬恩（Beatrice Fihn）也同時在推特上批評：「根本沒有廢除核武的協議，這一切看起來比較像是一個核武俱樂部的歡迎大派對。」