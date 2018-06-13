「不能把土地租給中國人」 越南再現反華潮

越南10日爆發反華示威，包括首都胡志明市、以及芽莊、河內、峴港等地民眾上路遊行，抗議增建的特別經濟區，租地期限長達99年，土地被中國人霸占。中國駐越南大使館已經發出全面警戒、監控，並提醒華人注意出行安全。

路透報導，警方在首都河內逮捕了數十名示威者，他們主張「不能把土地租給中國人，一天也不行。」

據越通社報導，越南政府計畫增加建設雲屯、北雲風和富國三個特別經濟區，並提出經濟特區生產和經營用地的租地期限可延長達99年，引起越南人強烈反對。

越南已是東南亞吸引外資最多的國家，而到越南投資大軍中，中企所占比例不容小覷，據中國商務部統計，2017年中越雙邊貿易額超逾千億美元，中國是越南農產品第一大出口市場，越南也成為中國大米、木薯、熱帶果蔬等多種商品的第一大進口來源地。

中國企業在越南的投資大幅增長，截至目前投資累計達150億美元。中資企業在越南的投資除房地產和家電、紡織服裝領域外，中資企業還盯上採礦、生產加工、建築和基礎設施開發等行業。

但中越因南海問題摩擦不斷，越南反華情緒由來已久，排華事件更數不勝數，最典型的例子就是2014年5月胡志明市反華示威活動， 據觀察者網報導，越南示威民眾騎著摩托車手持越南國旗，衝進廠區示威並攻擊中國管理人員。

連台商都遭嘔池魚之殃，只要掛出中文招牌的廠房或銀行，幾乎都被砸。

但中企為何仍加大對越南投資力度？觀察者網報導，主要是中國市場急劇上升的人力成本以及產業轉型升級的要求，不少中資企業都轉戰到越南，寄望透過越南這個跳板，進入東協市場。