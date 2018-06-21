前期反覆協商未果 中美貿易戰再度開打

美國總統特朗普（Donald Trump）政府宣布對價值達500億美元的中國進口商品，施以懲罰性關稅；對此，中國商務部15日表示，會強力回擊，立即祭出同等規模、力度的關稅措施。

美國貿易代表署 (USTR) 宣布，將分兩階段執行關稅措施，7月6日起，會先對818項、價值340億美元的中國進口商品，課徵 25% 關稅，之後再對284項、價值160億美元的中國進口商品課稅。

中國商務部指出，中美雙方曾就經貿問題開展多次磋商，試圖解決分歧，實現雙贏，「令我們深感遺憾的是，美方置雙方已經形成的共識於不顧，反覆無常，挑起貿易戰。 」

商務部強調，中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利已的行為，「中方不得不予以強有力回擊」。

商務部稱，中國將立即祭出同等規模、力度的關稅措施，且中美雙方之前透過磋商達成的所有經貿成果，將隨之失效。

商務部也呼籲，各國應採取共同行動，制止發動貿易戰這種「不符合全球利益」、「過時和倒退的行為」。

6月15日，美國白宮宣佈對從中國進口的、含重要工業技術的500億美元商品徵收25%的關稅，並提到這些商品與「中國製造2025」相關。 美國貿易代表辦公室（USTR）發佈包含1102種商品的徵稅清單，包括航空、資訊通信技術、機器人技術、工業設備、新材料和汽車等，但不包含手機、電視等主要由美國消費者購買的商品。

6月16日，國務院稅委會宣佈對美國出口至中國的695項約500億商品加收關稅，具體也分成兩類：對農產品、汽車、水產品等545項商品自2018年7月6日起加徵25%關稅；對化工品、醫療設備、能源產品等114項商品， 加徵關稅實施時間另行公告。 此次公告較4月時中國宣佈的徵稅清單有所變動，商品種類數量從106項增加至695項，具體種類上一是擴大農產品、化工品徵稅範圍，二是將大豆、汽車作為主要徵稅品，而將化工品作為待徵項並刪去飛機航空器類等。

美祭關稅制裁 北京怒責挑起貿易戰

美國政府宣佈對中國輸往美國價值500億美元的商品加徵25%關稅後，北京指責美方挑起貿易戰，表態將立即對美提出同等規模、同等力度徵稅措施，雙方先前所有經貿成果同時失效。

美方在推出500億美元徵稅清單之後，又變本加厲，威脅將制定2000億美元徵稅清單。此極限施壓的做法背離雙方多次磋商共識，也令國際社會十分失望。如果美方讓貿易戰繼續升溫，中方將不得不採取數量型和品質型相結合的綜合措施，做出強有力反制。

美方發起貿易戰，違背市場規律，不符合當今世界發展潮流，傷害中美兩國人民和企業利益，傷害全世界人民利益。中方的應對既是為了維護和捍衛國家和人民利益，也是維護和捍衛自由貿易體制，維護和捍衛人類共同利益。

中美貿易戰已使得今日國內各大化企的股價走跌，若此2000億美元商品關稅成為定局，必將使中方化工行情發生動盪。

中美貿易戰開打 多國受負面影響

中美作為全球最大的兩個經濟體開打貿易戰，馬來西亞、台灣、南韓和巴西將受最大影響。 就台灣來說，製造商將科技硬體零組件，運往中國組裝或組裝後轉出口。據悉，這些產品已列入加徵關稅名單中，從中國組裝後運到美國的成本恐都將會增加。

中國是台灣最大的市場，很多貨物都是從台灣運到中國，在中國加工之後再運到美國，而美國宣布對中國進口商品加徵25%關稅，必定影響從台灣出口到中國的商品。美國不單只是對中國加徵關稅，對法國、英國等歐盟國家、加拿大以及其他盟友都存在關稅問題，「美國可以說是對上全世界，這對美國未來不是好事」。

中美貿易戰再起波瀾持續升級 汽車行業成重災區

15日，中國的反擊措施將逆轉5月削減對美進口汽車關稅的決定。特斯拉、戴姆勒集團、寶馬集團以及福特汽車是美國出口至中國的前幾大汽車製造商。而寶馬南卡萊羅納州斯帕坦堡（Spartanburg）組裝工廠還是美國最大的輕型車出口商，出口目的地涵蓋100多個國家，中國也在列。 福特表示，公司每年向中國出口約8萬輛車型，其中包括林肯品牌。

中國每年從美國進口約27萬輛輕型車，價值約110億美元。中國造並出口至美國的汽車以及輕型皮卡數量很少，包括別克昂科威以及沃爾沃S60。汽車製造商警示稱，如果貿易糾紛繼續升級，這最終將會影響行業發展。總部位於華盛頓的全球汽車製造商協會（Association of Global Automakers）CEO約翰·博澤拉（John Bozzella）表示：「關於中國貿易問題，特朗普總統提出了一項法律問題，但是，卻沒有人能能夠贏下一場貿易戰。請不要犯錯誤，美國消費者以及美國汽車工人們將會因這些舉措而受到傷害。」

《凱利藍皮書》執行出版人卡爾·布勞爾（Karl Brauer）表示，中國潛在的關稅並不會導致寶馬或者梅賽德斯賓士削減美國工廠的規模或者裁員。布勞爾表示，儘管25%的關稅將會影響銷量，但是效果可能被稀釋。「中國的豪車買家有著更大的價格彈性。加徵25%的關稅並不意味著銷量將下滑25%，」布勞爾補充道。

美國還對另外1000億美元的中國貨物制定了第二項清單，並預想中國也將採取同等規模的反制措施。在徵詢了公眾意見之後，原先的清單被縮小，放棄了中國產的平板電視以及其他美國消費者經常購買的產品。

中國以及歐盟等均威脅稱將報復美國的行徑，並表示美國的單邊行為違反了WTO規定。

商業以及專家們紛紛表示，美國的關稅具有誤導作用，並最終傷害美國經濟。美國商會主席湯瑪斯·多納休（Thomas Donahue）表示：「對中國徵稅並將關稅成本讓美國消費者、美國製造商、美國農民以及農場主來承擔，這不是正確的方法。 」

美國汽車供應商們強烈譴責加稅的做法。上個月，門鉸鏈製造商Lucerne International負責人Mary Buchzeiger出席聽證會並表示，由於成本太高，關稅將使得公司徹底停業。幸運的是，Mary的訴求傳遞到了正確的地方。在上週五的加稅清單中，門鉸鏈被排出在外。Buchzeiger表示，與中國的貿易逆差問題需要被解決，但是「作為行業領導者，我非常關注波及甚廣的關稅對汽車製造商、供應商以及消費者的影響。我敦促，為了避免引發災難性的貿易戰，今後在採取行動前應該三思。 」