德肯市長欲開放市政廳為避難所

（編譯：Tracy Wang）西雅圖市議會週一（6月18日）一致通過西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）最新針對解決西雅圖無家可歸者數量問題的計劃。德肯計劃將西雅圖避難所服務增長25個百分比。通過此計劃的一部分，她將能夠另外邀請120名無家可歸者進入位於市政廳的避難所。

德肯市長的這個計劃預計將每晚幫助到額外的525人。「一旦我們為無家可歸者提供了避難所，他們將有更多機會得到心理健康、衛生、以及就業的服務和幫助，接著他們就能夠有機會重新擁有自己的住房，」德肯表示，「我們所有人都需要一起合作，幫助我們正在經歷無家可歸的鄰居們，這就是為什麼我們應該要開放市政廳，通過每晚為額外的120名無家可歸者提供避難所來幫助解決日益增長的無家可歸者這一議題。」

週一通過的計劃將給城市九十天來擴張避難所和臨時住房，完成後的計劃將為城市增添額外百分之25的避難所與住房空間。此計劃將不僅僅每晚為額外的五百多人提供住宿服務，它還將幫助城市保留避難所現有的163張面臨關閉的床位。

「我們所有人都需要為解決西雅圖無家可歸者這一議題作出努力，這就是為什麼我們將開放市政廳給更多的無家可歸者，」德肯表示。

此計劃之外，德肯也計劃提議於2018年至2021年增加大約兩千五百間城市資助、可負擔的租房與超過一千九百間全新的免稅多戶家庭房屋。到目前為止，西雅圖已在為離開無家可歸狀態者資助四千四百五十間可負擔的房屋。

西雅圖避難所的增長

西雅圖的不同避難所每晚已接近或甚至完全額滿。根據德肯對於此提議的發言，市政廳可在六月底就開放成為一處避難所。

根據提議，經過改善的避難所將可以幫助額外的205人。位於第三大道的哈登廳（Haddon Hall）將成為過渡避難所，此處將可以幫助75人，並可於八月開放。

德肯的這一提議將西雅圖市預計將分別位於南湖聯合區(South Lake Union)的54間臨時住房和位於Yesler Way與18街的30間臨時住房變成避難所的計劃正式搬上檯面。