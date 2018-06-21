無家可歸者的二次機會營地許可證獲得延期

（編譯：Tracy Wang）西雅圖無家可歸者議題近期不斷升溫，市議會也不斷提出解決方案。其中一項成功的例子便是位處於梅爾斯路（Myers Way）的二次機會營地（Camp Second Chance）近期從服務部（Human Services Department (HSD)）獲得營地使用期的延長。

這處營地是由非盈利組織帕塔卡斯（Patacara）創建，並由低收入住房機構（Low Income Housing Institute）管理。二次機會營地的一大理念便是幫助這些無家可歸者搬入正式的住房，擺脫無家可歸的狀態，而這一理念便是城市頒發營地許可證的一項要求。具體要求包括：保持一定量的無家可歸者搬入正式住房、營地的使用方式不影響附近居民和鄰居、起到最終幫助改善無家可歸這一議題的作用。

針對這些標準，二次機會營地（9701 Myers Way South）全部超標。去年，此營地幫助了139名經歷無家可歸狀態的人。低收入住房機構的數據顯示其中百分之26的人都已搬入正常住房。

西雅圖的服務部也表示這個營地對周邊環境沒有任何的負面影響。因此，這個營地獲得額外十二個月的許可證，而西雅圖市於2018年資助此營地高達20萬美元。

服務部每年為城市中的三處無家可歸者營地（Camp Second Chance、Licton Springs、Georgetown）花費九十三萬六千美元。

城市發現在此營地周圍逐漸出現一些未被批准的營地，並派遣相關人員到場進行溝通。