無家可歸者的二次機會營地許可證獲得延期

By
Tracy Wang
-
一封指責信表示國民議會的籌辦人對於西雅圖嚴重的無家可歸者狀態感到不安 (Elaine Thompson/AP)

（編譯：Tracy Wang）西雅圖無家可歸者議題近期不斷升溫，市議會也不斷提出解決方案。其中一項成功的例子便是位處於梅爾斯路（Myers Way）的二次機會營地（Camp Second Chance）近期從服務部（Human Services Department (HSD)）獲得營地使用期的延長。

這處營地是由非盈利組織帕塔卡斯（Patacara）創建，並由低收入住房機構（Low Income Housing Institute）管理。二次機會營地的一大理念便是幫助這些無家可歸者搬入正式的住房，擺脫無家可歸的狀態，而這一理念便是城市頒發營地許可證的一項要求。具體要求包括：保持一定量的無家可歸者搬入正式住房、營地的使用方式不影響附近居民和鄰居、起到最終幫助改善無家可歸這一議題的作用。

針對這些標準，二次機會營地（9701 Myers Way South）全部超標。去年，此營地幫助了139名經歷無家可歸狀態的人。低收入住房機構的數據顯示其中百分之26的人都已搬入正常住房。

西雅圖的服務部也表示這個營地對周邊環境沒有任何的負面影響。因此，這個營地獲得額外十二個月的許可證，而西雅圖市於2018年資助此營地高達20萬美元。

服務部每年為城市中的三處無家可歸者營地（Camp Second Chance、Licton Springs、Georgetown）花費九十三萬六千美元。

城市發現在此營地周圍逐漸出現一些未被批准的營地，並派遣相關人員到場進行溝通。