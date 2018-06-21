華大與校共和黨和解并支付十二萬美元律師費

（編譯：蘇珊）根據協議，華盛頓大學將支付校共和黨十二萬兩千五百美元的律師費，并同意不再對邀請演講者的社團征收安保費。

學校保守社團愛國祈禱社（Patriot Prayer）與校共和黨社因在二月十號舉行的遊行，被學校征收超過一萬七千美元的安保費。校保守派認為學校的行為已經違反了憲法第一修正法案，因對可能導致暴力示威活動而征收其無法承擔費用的做法嚴重影響學校社團是否能夠籌辦類似的活動。

在協議中，華大除了支付律師費，它還廢除了學生活動的安保政策，不再收取來校演講者的安保費，除非社團提出安保的需求。然而，和解的協議並不排除華大在未來設定並收取在憲法允許範圍內的費用。

學校發言人維克托·巴尔塔（Victor Balta）说：「華大支持自由和公開的觀念表達，學校有責任保護學校各項活動的安全。校方很欣慰協議保留了學校未來長期的安保能力，並在言論自由，學校安全與高昂安保開支中找到平衡 。」

華大校共和黨主席舍維·斯旺森（Chevy Swanson）稱此次協議是重大的勝利，有爭議的保守派演講者常常因為高昂的安保開支而無法進入學校演講，這次的勝利可以鼓舞全國大學內的社團。

二十三名法學院的教授給華大校長寫了聯名信要求解決此次的爭議。在信中教授們寫到，對學生團體征收高昂的費用阻礙了小眾觀點的傳播，有悖於憲法。