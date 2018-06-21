華州檢察長希望接待與父母分離子女的市民與他聯絡

（編譯：鍾詠鈺）針對聯邦政府新的「零容忍」移民鎮壓行動、及其分離移民子女與其父母的政策，華盛頓州檢察長鮑勃•弗格森（Bob Ferguson）表示，如果華盛頓居民遇到被要求接納與移民家庭分離的子女的情況，要盡快聯繫他的辦公室。

弗格森的辦公室在週二（6月19 日）早上公佈消息的同時，美國司法部新的「零容忍」移民鎮壓行動已在全美引發騷動。

根據週二發佈的新聞稿，弗格森的辦公室正在尋找信息，例如「這項分離政策是否讓華盛頓居民正在或即將為與家庭分離的移民子女提供住房」。聯邦政府通常每年都會在華盛頓居民的家中安置數百名無成人陪同的未成年子女。

弗格森表示，他的團隊正在研究華州是否有理由與證據在法庭上向特朗普政府的新政策提出質疑。

與此同時，一些成年移民被拘留在西塔科的聯邦拘留中心，拘留的成年移民包括那些不知道自己孩子在哪里或何時能重聚的女性。

美國代表普拉米拉•賈亞帕爾（Pramila Jayapal）6月18 日出現在電視新聞節目中，宣布6月30日將會在全國有一系列針對此政策的示威活動。其中，示威運動將在華盛頓州西雅圖的傑克遜聯邦大廈（Jackson Federal Building）和奧林匹亞市中心舉行。