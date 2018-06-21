港珠澳橋客流量 2030年料降1/4 車流量降一成

耗資逾千億港元的港珠澳大橋仍未通車，運輸及房屋局證實，三地政府曾在2016年就大橋車流及客流量重新評估，對2030年及以後的預測車流量較2008年首次評估時低一成，客流量更較當年估算低兩成半。

明報報導，香港至今已為港珠澳大橋主橋、香港接線、香港口岸及配套出資接近1200億港元（約152.8億美元），因應主橋超支，港府稍後還需向立法會申請追加撥款23.6億港元（約3億美元）。港府於2008年向立法會申請撥款，當時引述三地政府委託顧問做的報告，預測於2030年，大橋平均每日車流量有3.3萬架次，客流量有17萬人次；到2035年，平均每日車流量會升至4.2萬架次，客流量升至21萬人次。直至去年，港府一直是以這組數字回覆立法會。

據報導，運房局長陳帆今年1月回應立法會質詢時，首次披露一組新數字，他引用三地顧問的預測，稱2030年大橋每日車流量會有2.9萬架次，客流量有12.6萬人次；到2037年，日均車流量有4.2萬架次，客流量17.5萬人次。港府隨後多次引用這組新數字回覆立法會，但新預測明顯較2008年的數字低，其中車流量較舊估算低一成，客流量低了兩成半。

運房局解釋，調低流量預測，主要是因為深中通道興建、跨境陸路運輸下跌及內地鐵路發展。發言人又指港府會密切留意大橋用量，並會聯同另外兩地政府及大橋管理局研究適當措施，使大橋功用得到最大發揮。

報導稱，有學者估計，交通流量預測下調或令大橋回本期延長，大橋通車初期收入或未足以應付營運開支。

港府調低港珠澳大橋通車後的車流量及客流量預測，研究大橋多年的內地學者鄭天祥認為，當深中通道通車後，「兩條大橋面對競爭是必然事實」，加上由深圳前往茂名的「深茂高鐵」亦即將啟用，勢必對港珠澳大橋使用量有進一步影響。他建議三地政府應考慮如何提高港珠澳大橋效益，包括研究能否容許內地自駕遊使用大橋等。