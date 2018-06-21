滴滴恢復夜間順風車業務，司機只能接同性乘客

中國版的優步(Uber)滴滴出行想要確保自己的順風車服務對女性乘客來說絕對安全。

於是，在一名女乘客被司機殺害的可怕新聞在中國各地成為頭條後，當它在本週重新推出深夜順風車服務時，定下了一條規矩來保護女性：不允許男性司機在深夜載運女乘客。

新的措施可能會讓不少滴滴的女顧客感到困惑。坐過滴滴順風車的人都會告訴你，不管白天晚上，要想找到女司機可不容易。使用滴滴順風車的女性難道得等到深夜，直到一名女司機恰好出現？「這不是解決方法，」22歲的廣州大學生陳曉燕（音）說，她是滴滴順風車的用戶。「反而是一種逃避責任。」「夜間開車的女司機數量和男司機數量一樣嗎？」她接著說道。「女乘客方便嗎？」

滴滴出行是中國最為成功、估值最高的初創企業之一，該公司仍在努力應對該起案件帶來的後果，該案引發了關於乘客，尤其是女性用戶安全的疑問。但該公司試圖恢復聲譽的最新舉措出現了問題：中國開車的大多是男性。

政府數據顯示，在中國3.85億會開車的人當中，近四分之三是男性。在滴滴那裡，這些數字更加糟糕：使用該平台的司機和車主只有10%為女性。

在中國的個別地方，有政府機構和開發商為女性專門劃出了空間更大的停車位，在網上引起反彈，招來了性別歧視的指控。

一名滴滴發言人表示，公司將監控結果，如果有需要的話，會作出調整。「我們的重點是確保順風車以安全、負責的方式得到恢復，用戶理解——並且與我們共同應對——其中的挑戰，」她在一封郵件中說。

滴滴的主要業務與優步的招車服務相似。滴滴順風車則是一種較為廉價的選擇，它允許普通的有車用戶向順路的乘客提供車裡空位。滴滴的應用程序允許司機和乘客相互評價。

在21歲的空乘李明珠乘順風車遇害後，評價功能受到了外界關注。當局認為她是被一名使用其父親滴滴帳號的男子殺害的。

在那之後，許多曾使用過該服務的女性發現，司機使用評價服務對她們的外表發表評論。滴滴對應用程序進行了整改，並且停止滴滴順風車在晚間運營。

週三，滴滴出行表示，滴滴順風車將在週五恢復，時間為晚上10點至12點、早上5點至6點。該公司表示，出於安全原因，在上述時段，男車主接男乘客，女車主接女乘客。乘客可以分享軌跡給緊急聯繫人。

在中國，這項夜間服務的恢復已經在網上成為了熱議的話題，許多人想知道，這樣的性別限制是否能提升乘客的安全。

「這個政策就跟地鐵女性車廂一樣，」27歲的男性滴滴用戶李迪（音）表示，他說的是廣州嘗試過的一項旨在減少性騷擾的行動。「兩個共同點不都是把女性隔離起來嗎？」「而且把羊圈養起來，」他補充道。「治標不治本。」