谷歌5.5億美元入股京東

谷歌(Google)最有名的產品多年來一直被中國大陸當局封鎖。如果美國這家互聯網巨頭希望有朝一日改變這種狀況的話，作出價值5億美元的友好表示不會有壞處。

這家矽谷公司將向中國網路零售商京東(JD.com)投資5.5億美元（約合35億元人民幣），這兩家公司週一表示。作為回報，京東將加入谷歌購物廣告平台，並將在歐洲、東南亞和美國的其他電子商務項目上與谷歌合作。

這兩家公司沒有提供這些項目的細節。京東發言人表示，谷歌的投資將讓其持有不到1%的京東股份，這家中國零售商的股票在納斯達克上市。

2010年，谷歌從中國市場撤出了自己的搜索引擎業務，谷歌決定不再按照中國政府的要求審查搜索結果。但最近，該公司一直在尋找其他方式來為全球最大的互聯網用戶群提供服務。

谷歌在中國開設了一個專門從事人工智慧研究的中心，還與中國互聯網巨頭騰訊簽署了一項協議，讓這兩家公司在無需擔心專利訴訟的情況下合作。去年，谷歌為中國用戶提供了其翻譯服務的手機應用版本。最近，谷歌發布了一個幫助人們管理文件的應用程序的中文版。（谷歌自己的應用程序商店，與其電子郵件服務一樣，被防火長城[the Great Firewall]擋在國門外，人們稱中國的互聯網控制系統為「防火長城」。）

儘管困難重重，但谷歌從未全面退出中國。谷歌在中國擁有數百名從事研究和產品開發的員工，這些人已成為工程和科學人才的主要來源。谷歌的在線廣告業務幫助中國公司面對海外客戶。

不過對谷歌來說，要更大範圍地回到中國市場並不容易，即使中國當局允許它回來的話。在谷歌退出中國後的八年裡，本地對手已經在許多谷歌有競爭的領域裡創造出了強大的產品，包括搜索、聊天、影片流和雲計算。

與此同時，京東希望谷歌的全球優勢將有助於京東向國際市場銷售更多的產品。京東的主要股東中已經包括沃爾瑪。京東也已將業務伸展到東南亞，在印度尼西亞建立了一個當地零售業務，在泰國成立的一家電子商務合資企業，還在越南支持了另一家電子商務企業。

但京東將在世界上面臨激烈的競爭。中國互聯網巨頭阿里巴巴已向其東南亞購物網站Lazada投入數十億美元資金，並正在東南亞、歐洲和中東加強自己的物流能力。