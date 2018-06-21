金正恩為何三個月內三度訪華

朝鮮領導人金正恩6月19日至20日訪華，是他三個月內第三度訪華，亦是朝美峰會後首次。分析認為，金正恩此行的一大任務是要向中方通報特金會的情況。

路透社周二（6月19日）引用中國外交部發言人耿爽的話稱，中國希望通過金正恩此次訪問加深雙邊關係，促進地區和平穩定。

此前兩次訪華，中國官方均是在金正恩離開後才正式公布，但今次則是金正恩抵埗當天便公布有關消息。多家媒體報道稱，金正恩此次是首次坐飛機訪華，而非坐火車。中國中央電視台當天上午報道了金正恩此次訪問的消息。

路透社指，外交界早已預計，金正恩會在與特朗普會面後到訪中國。法新社分析認為，中國正尋求加強其作為朝美中間人的角色。

金正恩與美國總統特朗普在6月12日舉行了歷史性會晤，併發表了歷史性文件。朝鮮一再表達無核化的決心，但在朝美峰會結束後，雙方發表的共同宣言中，並沒有詳細交代棄核時間表和具體做法，也沒有明確加入「完全、可驗證、不可逆」等字眼。美國國務卿蓬佩奧早前透露，華府希望在特朗普今屆總統任期完成即2021年前，能大部份實現朝鮮無核化。

獨立學者鄧聿文對BBC中文表示，金正恩訪華可能有三項重點議程，第一，向中方通報特金會的情況，尤其是和特朗普是否達成了沒有公布的一些棄核細節，即中方一些學者所說「陰陽合同」的問題，朝鮮希望尋求中方的理解和支持。第二，討論朝鮮下一步的改革和開放問題，並和中方協調尋求支持。第三則是協商解除制裁。

朝鮮經濟大幅度依賴中國，但中國早前落實了多項制裁措施，禁止入口朝鮮的多種產品，被視為重挫朝鮮經濟的舉措。中國外交部早前被問到會否建議聯合國安理會減輕對朝制裁時，發言人並沒有正面回應，只是說：「各方都應支持並配合當前的外交對話和實現半島無核化的努力，共同推動半島政治解決進程。」

日本經濟新聞報道亦引述有關消息，指金正恩可能尋求中國支持，放寬制裁。

在朝美峰會後，特朗普宣佈暫停與韓國「昂貴」、「具挑釁性」的軍演，被視為談判中的一大讓步。美國和韓國的國防部分別發表聲明，證實會暫停8月的「自由衛士」聯合軍演，不過路透社分析指，這個「自由衛士」主要是電腦模擬演練，而非使用武器、坦克與戰機的實地演練，兩國最大規模的軍演在上個月已告結束。

韓國國防部發言人強調，其他聯合軍演會否暫停仍然在討論當中，會視乎朝鮮有沒有相應行動，去作出決定。韓國外交部表示，韓中兩國有希望半島無核化的共同目標，期望中國可擔當具建設性的角色，解決問題。

中國此前特別讚揚美韓方面，在軍演問題上作出自我約束，中方形容是實現了其「雙暫停」倡議。